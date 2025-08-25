De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 1,9% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) es el organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, responsable de entregar las prestaciones que le corresponden a todos los ciudadanos según la ley vigente en todo el país. Se encarga, por ejemplo, del pago de las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones.

El pasado miércoles 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio 2025. Y, de acuerdo al decreto de la nueva fórmula de movilidad , que rige desde el año pasado, los montos de los beneficios de la entidad previsional se modifican mensualmente dependiendo de cuánto fue la inflación dos meses antes registrada.

Además, la entidad dirigida por Sandra Petovello confirmó el regreso de Beneficios ANSES , un programa de descuentos y reintegros exclusivos para jubilados y pensionados.

El Ministerio de Capital Humano oficializó el regreso del programa Beneficios ANSES , una iniciativa que busca aliviar el bolsillo de jubilados y pensionados mediante descuentos y reintegros automáticos en sus compras del día a día.

A través de convenios con supermercados, cadenas y distintos rubros de consumo masivo, como farmacias, los titulares podrán acceder a estas promociones de manera directa , sin necesidad de trámites adicionales ni intermediarios.

El relanzamiento fue comunicado durante un encuentro organizado por el Council de las Américas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en el que la ministra Pettovello compartió escenario con autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales y empresarios.

Aumento en las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre 2025

Con esta nueva actualización, las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 y toma como referencia el IPC de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones sociales proporcional a este dato.

Y, en caso de que la entidad confirme la continuidad del bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobren la mínima, los valores quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $390.277,17 ( $320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ( $256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02 ( $224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.114.977,6 a $2.155.162,17.

Quiénes mantienen el bono de $70.000

Desde el año pasado, el Gobierno Nacional entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

Pese, a que el organismo dirigido por Fernando Bearzi aún no lo confirmó, se espera que su continuidad en septiembre 2025. De esta manera, si esto sucede y el refuerzo sigue congelado, el requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $320.277,17. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $390.277,17 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.