ARCA advirtió a todos los monotributistas que se adelantó la fecha de vencimiento de noviembre 2025 por el feriado







El organismo fiscal alertó a los contribuyentes por el cambio en los plazos para abonar el impuesto y evitar sanciones.

ARCA informó el cambio en las fecha de vencimiento del monotributo en noviembre 2025. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó un cambio en el calendario tributario para el pago del monotributo correspondiente a noviembre de 2025. La modificación obedece a la proximidad de un fin de semana largo por feriados nacionales, lo que obligó a adelantar la fecha de vencimiento para garantizar el normal procesamiento de los pagos. Según el organismo, esta medida busca evitar demoras en la acreditación de los aportes y prevenir inconvenientes durante los días no hábiles.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los monotributistas deben revisar su categoría actual antes de abonar, ya que los límites de facturación anual sufrieron modificaciones. El incumplimiento en el pago puede derivar en la exclusión del régimen, además de afectar el acceso a la obra social y al sistema previsional.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Escalas vigentes del monotributo ARCA publicó las escalas actualizadas para noviembre de 2025, con los siguientes límites de facturación anual según la categoría:

Categoría A : $8.992.597,87

Categoría B : $13.175.201,52

Categoría C : $18.473.166,15

Categoría D : $22.934.610,05

Categoría E : $26.977.793,60

Categoría F : $33.809.379,57

Categoría G : $40.431.835,35

Categoría H : $61.344.853,64

Categoría I : $68.664.410,05

Categoría J : $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90 Cuánto tengo que pagar de monotributo según mi escala Los montos a abonar varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio) El retraso en el pago del monotributo genera recargos e intereses que se acumulan hasta la regularización. ARCA puede aplicar la exclusión automática del régimen a quienes no cumplan con sus obligaciones. Además, la deuda impaga afecta el acceso a la obra social y al sistema previsional.

ARCA: fecha de vencimiento del monotributo en noviembre 2025 El nuevo vencimiento para el pago del monotributo en noviembre de 2025 será el jueves 20 de noviembre. Esta modificación responde a la necesidad de evitar superposiciones con los feriados nacionales que afectarán el calendario habitual. ARCA recomienda a los contribuyentes realizar el pago dentro del plazo establecido para prevenir sanciones y asegurar la continuidad en el régimen.

Temas ARCA

Monotributo