Femicidio de Agostina Vega: los abuelos de la adolescente se presentaron en la fiscalía para sumar una prueba clave

La defensa de los abuelos de la menor indicó que Barrelier "no actuó solo" y "se debe avanzar sobre otras responsabilidades". Además, apuntó contra la dueña del Ford Ka que trasladó los restos de la menor.

“La dueña del Ford Ka sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la justicia", sostuvo la defensa de los abuelos de Agostina.

Los abuelos de la adolescente asesinada Agostina Vega (14) se presentaron en la fiscalía para sumar una prueba descripta como clave en la investigación. La querella sostiene que el único detenido, Claudio Barrelier (33) , no actuó solo y señaló como una de las encubridoras a la dueña del auto Ford Ka negro, y expareja del acusado, Soledad .

Los familiares de la menor estaban junto a su abogado Carlos Nayi, quien destacó: “Venimos a hablar con el fiscal Raúl Garzón para sumar una prueba clave” , y manifestó que no hay que centrar la causa solo en Barrelier, si no que hay más implicados.

En este sentido, el letrado dio como ejemplo a Soledad , la dueña del auto Ford Ka negro que el acusado le pidió el lunes 25 por la mañana para trasladar el cuerpo de Agostina. “Sabía perfectamente que el hombre era investigado porque el rostro de Agostina ya recorría toda la provincia. Esta mujer mintió, es encubridora” , expuso.

"Creemos que en algún tramo fue engañada y en otro tramo mintió, y eso es un delito llamado encubrimiento", sostuvo el abogado de los abuelos.

“Vinimos a cumplimentar una medida importante, hablar con el fiscal y mostrarle una prueba relevante para la investigación. La responsabilidad no se agota en este chacal que hoy está preso, se debe avanzar en otras responsabilidades”, anticipó.

“La dueña del Ford Ka sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado”, detalló Nayi.

El letrado insistió en que “hay un mérito para investigarla y darle un grado de responsabilidad" y arrojó: "Creemos que en algún tramo fue engañada y en otro tramo mintió, y eso es un delito llamado encubrimiento. Sostenemos que hizo un aporte logístico”.

Acerca del velorio, Nayi comentó que es “inminente la entrega del cuerpo de Agostina a su familia” y destacó que, si los médicos lo permiten, “la mamá participaría del último adiós”.

Luego, hablaron los abuelos, quienes confirmaron que luego de la fiscalía se dirigirán al hospital para conocer el último parte médico de Melisa y así evaluar los pasos a seguir. “Queremos despedirnos de nuestra nieta y verla por última vez”, expresó Elizabeth en cita con NA.

Femicidio de Agostina Vega: Martín Llaryora habló por primera vez y expresó que "es imposible encontrar palabras"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, habló por primera vez del caso por el femicidio de la adolescente Agostina Vega (14), asesinada en la provincia y encontrada en un descampado. Al respecto, expresó que "es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características”.

En las últimas horas, se conoció el resultado de la autopsia de la adolescente y arrojó que su cuerpo mostró signos de violencia extrema a partir de un importante daño en los órganos internos. Durante un acto por el Día del Bombero Voluntario, el mandatario tomó la palabra para pedir un minuto de silencio y luego se refirió unos minutos al caso que conmueve a toda la provincia y el país: “Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos”, reflexionó.