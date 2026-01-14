ARCA alertó que va a sancionar a quienes superen estos montos en las transferencias en enero + Seguir en









El organismo fiscal recordó los límites permitidos para este tipo de operaciones bancarias y las consecuencias de superarlas.

Estos son los topes de transferencias que impuso ARCA: qué pasa si los superas. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se encarga de recolectar los impuestos, controlar el comercio exterior y asegurar que los contribuyentes cumplan sus obligaciones fiscales y tributarias. En este sentido, también regula a partir de qué monto una transferencia deja de ser personal.

Cuando los movimientos de dinero superan determinados montos o presentan una frecuencia inusual, ARCA puede interpretarlos como operaciones económicas y no como simples transferencias entre particulares. En esos casos, la entidad está habilitada a solicitar justificación del origen de los fondos, analizar la situación fiscal del contribuyente y, de corresponder, exigir la inscripción en un régimen impositivo o el pago de impuestos según la actividad detectada.

arca.webp Transferencias que podrán ser sancionadas por ARCA Según lo que comunicó ARCA, algunas irregularidades en las transferencias pueden activar las alertas del organismo y llamar su atención.

Se insta a tener en cuenta los requisitos de cada banco o billetera virtual en el caso de que se solicite justificar el origen de los fondos con los que se opera. Esto es primordial, ya que el ente debe saber de dónde viene el dinero y con qué fin se están transfiriendo a otra cuenta.

Superar los $50.000.000 en transferencias o acreditaciones en el caso de personas físicas y $30.000.000 en el de personas jurídicas puede desembocar en estas consecuencias. Si no se presenta el origen de ese dinero ni se registra como es debido, ARCA puede intervenir en tu cuenta y ponerte una sanción.

