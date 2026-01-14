VTV 2026: este simple detalle puede hacer que te rechacen la verificación + Seguir en









Tu revisión puede fallar por un punto básico que muchos pasan por alto, además se actualizan los valores desde mediados de este mes.

La VTV se renueva en 2026, con nuevos montos y requisitos.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV), el trámite que se encarga de la revisión obligatoria de autos y motos vuelve a ser relevante con el inicio del año. Circular sin este control vigente te expone a sanciones y genera inconvenientes ante cualquier control de tránsito.

Más allá de los papeles y del turno, hay aspectos técnicos que suelen sorprender al conductor. Hay un detalle muy común que puede dejar el trámite en suspenso y obligar a repetir todo el trámite y la visita a la planta verificadora.

vtv-verificacion-vtvjpg.webp El detalle por el que pueden reprobarte la VTV en 2026 Durante la inspección se evalúan distintos elementos del vehículo con el objetivo de garantizar condiciones básicas de seguridad vial. Entre frenos, luces, suspensión y emisiones, existe un detalle que suele pasar desapercibido: el estado de los neumáticos.

Los técnicos revisan que los neumáticos no presenten un desgaste excesivo, deformaciones visibles ni daños estructurales. Cuando el dibujo se encuentra muy reducido o aparecen irregularidades, el control se considera negativo. En esos casos, la oblea no se entrega hasta que se realice el recambio correspondiente.

Este punto es importante porque muchos conductores priorizan otros arreglos y dejan las ruedas para más adelante. Pero la realidad es que una cubierta en mal estado compromete la adherencia y la estabilidad, algo que el sistema de control no deja pasar.

También se observa que los neumáticos sean del tamaño adecuado y compatibles con el modelo del vehículo. Los cambios no homologados o las combinaciones desparejas entre ejes pueden generar una observación grave. Incluso si el resto del auto se encuentra en buen estado, este detalle alcanza para frenar la aprobación. Una vez rechazado el trámite, el conductor debe solucionar el inconveniente y solicitar una nueva revisión dentro del plazo indicado. Si no cumple con ese paso, el vehículo queda en infracción y no puede circular de manera legal. ¿A cuánto aumenta la VTV el 16 de enero? Además de los requisitos técnicos, el costo del trámite también tendrá cambios. Desde el 16 de enero de 2026 rige una actualización del 21,8% en las tarifas dentro de la provincia de Buenos Aires. Los valores establecidos son los siguientes: Vehículos hasta 2.500 kilos: $97.057

Vehículos de más de 2.500 kilos: $174.604

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kilos: $58.201

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $87.302

Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $38.801

Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $58.201

Motos de más de 600 cc: $77.602 Estos importes se aplican al momento de realizar el control, sin importar la fecha en la que se haya solicitado el turno.