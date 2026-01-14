Tragedia en Tailandia: al menos 31 muertos y más de 60 heridos por una grúa que cayó sobre un tren

El descarrilamiento ocurrió en el noreste del país cuando una grúa de una obra ferroviaria colapsó sobre los vagones. Hay una investigación en curso.

Restos del tren descarrilado tras el colapso de una grúa de construcción en el noreste de Tailandia.

Al menos 31 personas murieron y otras 64 resultaron heridas tras la caída de una grúa de construcción que provocó el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el noreste de Tailandia. El accidente ocurrió mientras la formación circulaba por una zona donde se realizaban obras ferroviarias de alta velocidad.

El siniestro se produjo durante la mañana del miércoles en el distrito de Sikhio , en la provincia de Nakhon Ratchasima , a unos 230 kilómetros al noreste de Bangkok. El tren había partido desde la capital tailandesa con destino a la provincia de Ubon Ratchathani y transportaba a 195 pasajeros , de acuerdo con datos oficiales difundidos tras el operativo de emergencia.

Según informaron las autoridades, la grúa estaba operando en un proyecto ferroviario elevado de alta velocidad construido sobre la línea existente cuando se derrumbó de forma repentina. Parte de la estructura impactó directamente sobre dos vagones del tren en movimiento, lo que provocó su descarrilamiento y un incendio de corta duración que fue rápidamente controlado por los bomberos.

La caída de la grúa provocó un incendio que fue controlado minutos después por los bomberos.

Las imagenes muestran vagones volcados entre las plantas, restos de la grúa sobre las vías y columnas de humo saliendo de los escombros. Otras, registraron a equipos de rescate intentando liberar a víctimas atrapadas , mientras los pasajeros gravemente heridos eran trasladados en ambulancias.

El ministro de Transporte, Phiphat Ratchakitprakarn , informó en un comunicado que ordenó la realización de una investigación exhaustiva para determinar las causas del colapso de la grúa y evaluar eventuales responsabilidades.

Personal de emergencia asistió y trasladó a los heridos a distintos centros de salud.

La empresa constructora y antecedentes recientes

La obra forma parte del tramo Bangkok–Nakhon Ratchasima del proyecto ferroviario transnacional de alta velocidad que conectará Tailandia con China, a través de Laos. Parte de la grúa derrumbada quedó sostenida por pilares de hormigón del nuevo viaducto, con escombros aún suspendidos sobre la línea férrea.

La Sociedad Pública de Desarrollo Ítalo-Tailandesa Limitada (ITD), empresa contratada para ejecutar el segmento, emitió un comunicado en el que expresó su pesar por el accidente y aseguró que brindará compensación y asistencia a las familias de las víctimas fatales y a los heridos.

tragedia en tailandia 1 La empresa constructora expresó su pesar y prometió indemnizar a las familias de las víctimas.

El episodio reavivó el debate sobre la seguridad en grandes obras de infraestructura. En marzo del año pasado, un edificio de 30 pisos en construcción en Bangkok, vinculado a una empresa conjunta que incluía a ITD, se derrumbó tras un terremoto de magnitud 8,8 en Myanmar y provocó la muerte de 89 personas. Por ese hecho, el presidente de la compañía, Premchai Karnasuta, fue imputado junto a otras 22 personas por presunta negligencia.

Reacciones oficiales e investigación en curso

El primer ministro Anutin Charnvirakul tenía previsto trasladarse al lugar del accidente durante la jornada, según confirmaron fuentes gubernamentales. En tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, señaló que su gobierno sigue de cerca la situación y remarcó la importancia de la seguridad en los proyectos internacionales.

Mientras continúan las tareas de rescate y peritaje, las autoridades tailandesias buscan esclarecer las causas del derrumbe y garantizar la seguridad del corredor ferroviario, cuya finalización total hasta la frontera con Laos está prevista para 2030.