Quién era y de qué murió Quemil Yambay, la leyenda del folclore paraguayo

A lo largo de 50 años de carrera, el artista recibió el Premio Nacional de Música en 2013 y el título de Tesoro Humano Vivo por la Unesco en 2007.

Esta madrugada falleció Quemil Yambay a sus 87 años, uno de los artistas más emblemáticos y queridos del folclore paraguayo.

Reconocido por su talento único para el sapukái y su habilidad para imitar animales , el músico dejó un legado que seguirá vivo en la memoria de millones de seguidores, convirtiéndolo en un referente dentro y fuera de su país.

Aunque sus últimos años de carrera estuvieron marcados por dificultades personales, incluyendo graves problemas de salud , el artista no se alejó de los escenarios. En 2013 se consagró con el Premio Nacional de Música y recibió el título de Tesoro Humano Vivo por la Unesco en 2007.

Quemil Yambay murió después de un largo tiempo de complicaciones de salud que se arrastraban hace más de una década. El músico había sufrido varios accidentes cerebrovasculares (ACV) , lo que deterioró progresivamente su estado físico y le impidió continuar con su actividad artística.

En 2021, a raíz de uno de estos, quedó postrado y bajo el cuidado de su familia.

Sin embargo, su situación empeoró en los últimos días, y fue este miércoles cuando su hija Hilda Yambay confirmó su fallecimiento. La noticia, aunque esperada debido al delicado estado en el que se encontraba, conmocionó a Paraguay.

"Lastimosamente el tesoro ha perdido su brillo definitivamente. ¡Ahora descansa en paz! ¡Gracias a todos!" informaron sus seres queridos a través de Facebook.

En su despedida, Quemil dejó claro que deseaba un velatorio lleno de música, como siempre lo había vivido. Este será hoy en la ciudad de Fernando de la Mora, en un domicilio sobre la calle Guarania, casi Ytororo (número 1.851), Rincón de los Músicos Santa Cecilia, a partir de las 8:30 de la mañana.

La carrera musical

La carrera de Quemil Yambay fue una de las más destacadas dentro de la música paraguaya, con más de 50 años de trayectoria. Nacido el 10 de marzo de 1938 en Tupa'ora, Caraguatay, este hijo de una familia numerosa de origen sirio-libanés desarrolló una pasión por el arte desde muy chico.

En sus primeros años, comenzó a tocar la guitarra por su cuenta, guiado solo por el oído. Su habilidad para imitar animales lo convirtió en un talento único dentro del folclore, y fue este don el que lo llevó a ser reconocido en toda la región.

En 1960, se unió a Pablo Barrios y juntos formaron un dúo que rápidamente se ganó la admiración del público. Sin embargo, fue en 1961 cuando fundó su propia agrupación, "Los Alfonsinos", que lo consolidó como una de las figuras más representativas del purahéi jahe’o, un género típico de su país natal.

A lo largo de su carrera, Yambay compartió escenario con figuras de renombre y recorrió el mundo con su música. Entre sus obras más destacadas se encuentran canciones como "Mokõi Guyra’i", "Areko cuatro kuña" y "Alfonso Tranquera".

A pesar de que perdió la vista a los 43 años debido a una operación mal realizada, Quemil nunca dejó de actuar. Su trabajo lo llevó a recibir numerosos premios y distinciones, como la Orden Nacional al Mérito Comuneros en 2015, y su designación como Tesoro Humano Vivo por la Unesco en 2007, junto al guitarrista Efrén Kamba'i Echeverría.

En 2017, el artista dio su último concierto, titulado "El Último Sapukái", en el Estadio Bicentenario de Ypacaraí. Aunque había afirmado que ese sería un "descanso", la pandemia del Covid-19 y sus problemas de salud lo apartaron definitivamente de los escenarios.