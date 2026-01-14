Saks Global se declara en quiebra tras el colapso financiero provocado por la adquisición de Neiman Marcus + Seguir en









El conglomerado, que viene sufriendo pérdidas desde la pandemia, depende de un acuerdo para poder salir a flote.

El futuro del histórico conglomerado pende de un hilo.

Saks Global solicitó protección por bancarrota el martes por la noche, en uno de los mayores colapsos minoristas desde la pandemia, apenas un año después de un acuerdo que reunió a Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman y Neiman Marcus, de u$s2.700 millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esto genera incertidumbre sobre el futuro de la moda de lujo estadounidense, aunque el minorista aclaró que sus tiendas permanecerían abiertas por ahora después de finalizar un paquete de financiamiento de u$s1.75 mil millones y nombrar un nuevo director ejecutivo.

En esa línea, Richard Baker, quien planificó la estrategia de adquisiciones que dejó a Saks Global con deuda, será reemplazado por Geoffroy van Raemdonck, el ex director ejecutivo de la cadena de tiendas departamentales Neiman Marcus. Además, nombraron a Darcy Penick y a Lana Todorovich como director comercial y directora de asociaciones de marca globales en Saks Global, respectivamente.

El conglomerado de tiendas departamentales de lujo, inaugurada por Andrew Saks en 1867, sufrió la competencia de los puntos de venta en línea que creció durante la pandemia del COVID. El año pasado, Saks Global tuvo dificultades para pagar a sus proveedores, quienes comenzaron a retener inventario.

Ante la falta de liquidez, Saks Global vendió el mes pasado los inmuebles de la tienda insignia de Neiman Marcus en Beverly Hills por una cantidad no revelada. También buscaba vender una participación minoritaria en los exclusivos grandes almacenes Bergdorf Goodman para reducir su deuda. El 30 de diciembre, no realizó un pago de intereses de más de u$s100 millones a los tenedores de bonos.

SAKS-Global-1024x564 Un acuerdo de financiación, la única salida para Saks Global Saks Global estimó en documentos presentados ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Houston, Texas, que sus activos y pasivos estaban en un rango de 1.000 a 10.000 millones de dólares. El proceso judicial busca dar a la cadena minorista de lujo margen para negociar una reestructuración de deuda con los acreedores o encontrar un nuevo propietario. En caso de no lograrse, la empresa podría verse obligada a cerrar. El nuevo acuerdo de financiación proporcionaría una inyección inmediata de efectivo de u$s1.000 millones mediante un préstamo de deudor en posesión de un grupo inversor Se dispondría de financiación por valor de u$s240 millones a través de un préstamo respaldado por activos proporcionado por los prestamistas basados en activos de la empresa, según la empresa. El minorista de lujo tendrá acceso a u$s500 millones de financiación del grupo inversor una vez que salga con éxito de la protección por quiebra, lo que se espera que ocurra a finales de este año, dijo Saks Global. La empresa solicitó al tribunal retrasar 45 días la presentación de los estados financieros del grupo, hasta el 13 de marzo de 2026.

Temas Quiebra

Empresas