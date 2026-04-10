SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
10 de abril 2026 - 09:00

ARCA confirmó las fechas de vencimiento del monotributo en abril

Conocé el detalle de montos y reglamentaciones según cada categoría para realizar el pago correspondiente.

Revisar las categorías definidas de facturación permite evitar recategorizaciones indeseadas y montos elevados a pagar mensualmente.

Revisar las categorías definidas de facturación permite evitar recategorizaciones indeseadas y montos elevados a pagar mensualmente.

Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió los valores del monotributo vigentes para abril de 2026, junto con los parámetros de facturación correspondientes a cada categoría. El esquema actualizado incluye cuotas mensuales y topes de ingresos definidos, tras el ajuste aplicado a comienzos de año, en función de la inflación acumulada.

El organismo tomó como base la variación del Índice de Precios al Consumidor entre julio y diciembre de 2025. El incremento aplicado fue del 14,28%, lo que impactó tanto en los montos a pagar como en los límites anuales permitidos dentro del régimen simplificado.

Informate más

El sistema mantiene la estructura por categorías que organiza a los contribuyentes según su facturación. Cada escala establece condiciones específicas para permanecer dentro del monotributo, lo que obliga a revisar de forma periódica los ingresos declarados.

ARCA

Cuándo vence el monotributo

El calendario de pagos de abril fija las fechas que deben respetar los contribuyentes adheridos al régimen. El vencimiento del monotributo se organiza según la terminación de CUIT, lo que determina el día asignado para cumplir con la obligación mensual.

El cronograma oficial establece los siguientes vencimientos:

  • CUIT terminados en 0 y 1: 20 de abril

  • CUIT terminados en 2 y 3: 21 de abril

  • CUIT terminados en 4 y 5: 22 de abril

  • CUIT terminados en 6 y 7: 23 de abril

  • CUIT terminados en 8 y 9: 24 de abril

El esquema escalonado ordena los pagos durante la última semana del mes, lo que distribuye las obligaciones entre los contribuyentes. El cumplimiento dentro del plazo evita inconvenientes fiscales ya que, un atraso del pago, puede derivar en demoras administrativas. La cuota mensual incluye el componente impositivo, previsional y de obra social, lo que define el monto total que debe abonar cada monotributista.

ARCA

Escalas vigentes del monotributo

Las categorías del monotributo presentan límites de facturación anual actualizados para abril. El esquema contempla once escalas, con topes diferenciados según el nivel de ingresos, lo que determina la permanencia dentro del régimen.

Los topes de facturación anual por categoría son los siguientes:

  • Categoría A: hasta $10.277.988

  • Categoría B: hasta $15.058.447

  • Categoría C: hasta $21.113.696

  • Categoría D: hasta $26.212.853

  • Categoría E: hasta $30.833.964

  • Categoría F: hasta $38.642.048

  • Categoría G: hasta $46.211.109

  • Categoría H: hasta $70.113.407

  • Categoría I: hasta $78.479.211

  • Categoría J: hasta $89.872.640

  • Categoría K: hasta $108.357.084

Los límites de ingresos definen la categoría y condicionan la permanencia en el régimen simplificado, lo que obliga a controlar la facturación de los últimos 12 meses. (Facturar por fuera de esos montos derivaría en una recategorización del contribuyente de acuerdo a los valores establecidos dentro del mismo esquema).

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip

Cuánto tengo que pagar por mes

Los importes mensuales del monotributo varían según la categoría y el tipo de actividad. Las cuotas incluyen el componente impositivo, jubilatorio y de obra social, lo que determina el valor final a abonar. La diferencia entre servicios y venta de bienes impacta en el valor final de cada categoría, lo que genera escalas distintas dentro de un mismo nivel a partir de la categoría C.

Los valores vigentes en abril son los siguientes:

  • Categoría A: $42.386,74

  • Categoría B: $48.250,78

  • Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)

  • Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)

  • Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)

  • Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)

  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)

  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)

  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)

  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)

  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias