La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió los valores del monotributo vigentes para abril de 2026, junto con los parámetros de facturación correspondientes a cada categoría. El esquema actualizado incluye cuotas mensuales y topes de ingresos definidos, tras el ajuste aplicado a comienzos de año, en función de la inflación acumulada.
ARCA confirmó las fechas de vencimiento del monotributo en abril
Conocé el detalle de montos y reglamentaciones según cada categoría para realizar el pago correspondiente.
-
Monotributo: escalas, topes y nuevos valores vigentes desde abril 2026
-
¡Atención emprendedores! El nuevo límite de facturación de ARCA para los certificados MiPyME
El organismo tomó como base la variación del Índice de Precios al Consumidor entre julio y diciembre de 2025. El incremento aplicado fue del 14,28%, lo que impactó tanto en los montos a pagar como en los límites anuales permitidos dentro del régimen simplificado.
El sistema mantiene la estructura por categorías que organiza a los contribuyentes según su facturación. Cada escala establece condiciones específicas para permanecer dentro del monotributo, lo que obliga a revisar de forma periódica los ingresos declarados.
Cuándo vence el monotributo
El calendario de pagos de abril fija las fechas que deben respetar los contribuyentes adheridos al régimen. El vencimiento del monotributo se organiza según la terminación de CUIT, lo que determina el día asignado para cumplir con la obligación mensual.
El cronograma oficial establece los siguientes vencimientos:
-
CUIT terminados en 0 y 1: 20 de abril
CUIT terminados en 2 y 3: 21 de abril
CUIT terminados en 4 y 5: 22 de abril
CUIT terminados en 6 y 7: 23 de abril
CUIT terminados en 8 y 9: 24 de abril
El esquema escalonado ordena los pagos durante la última semana del mes, lo que distribuye las obligaciones entre los contribuyentes. El cumplimiento dentro del plazo evita inconvenientes fiscales ya que, un atraso del pago, puede derivar en demoras administrativas. La cuota mensual incluye el componente impositivo, previsional y de obra social, lo que define el monto total que debe abonar cada monotributista.
Escalas vigentes del monotributo
Las categorías del monotributo presentan límites de facturación anual actualizados para abril. El esquema contempla once escalas, con topes diferenciados según el nivel de ingresos, lo que determina la permanencia dentro del régimen.
Los topes de facturación anual por categoría son los siguientes:
-
Categoría A: hasta $10.277.988
Categoría B: hasta $15.058.447
Categoría C: hasta $21.113.696
Categoría D: hasta $26.212.853
Categoría E: hasta $30.833.964
Categoría F: hasta $38.642.048
Categoría G: hasta $46.211.109
Categoría H: hasta $70.113.407
Categoría I: hasta $78.479.211
Categoría J: hasta $89.872.640
Categoría K: hasta $108.357.084
Los límites de ingresos definen la categoría y condicionan la permanencia en el régimen simplificado, lo que obliga a controlar la facturación de los últimos 12 meses. (Facturar por fuera de esos montos derivaría en una recategorización del contribuyente de acuerdo a los valores establecidos dentro del mismo esquema).
Cuánto tengo que pagar por mes
Los importes mensuales del monotributo varían según la categoría y el tipo de actividad. Las cuotas incluyen el componente impositivo, jubilatorio y de obra social, lo que determina el valor final a abonar. La diferencia entre servicios y venta de bienes impacta en el valor final de cada categoría, lo que genera escalas distintas dentro de un mismo nivel a partir de la categoría C.
Los valores vigentes en abril son los siguientes:
-
Categoría A: $42.386,74
Categoría B: $48.250,78
Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)
Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)
Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)
Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)
Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)
Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)
Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)
Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)
Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)
- Temas
- ARCA
Dejá tu comentario