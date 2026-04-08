¡Atención emprendedores! El nuevo límite de facturación de ARCA para los certificados MiPyME + Seguir en









El organismo presentó los nuevos parámetros para empresas que regirán a partir de abril 2026.

La actualización de los límites de facturación y personal ocupado permite que un mayor número de empresas pueda acceder o mantener el certificado MiPyME.

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa actualizó los parámetros para la obtención del certificado MiPyME en 2026, mediante la Resolución 1/2026. Estos cambios modifican los límites de ventas totales anuales y de personal ocupado, que determinan si una empresa puede acceder a los beneficios impositivos, previsionales y de financiamiento que otorga el certificado.

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Los nuevos montos buscan ajustarse a la realidad económica actual y garantizar que más empresas puedan mantener su condición de MiPyME, especialmente en un contexto de inflación y crecimiento de costos.

ARCA1 Mariano Fuchila Los límites de ventas totales anuales Los límites de ventas totales anuales para cada categoría de MiPyME se actualizaron y entraron en vigencia a partir de abril de 2026. Estos montos se calculan como el promedio de los últimos tres ejercicios comerciales cerrados, excluyendo el IVA y los impuestos internos, y deduciendo el 75% del monto de las exportaciones.

inversiones calculos cuentas.jpg Las nuevas cifras según la categoría son las siguientes:

Microempresas : $1.200 millones anuales (antes $92 millones).

Pequeñas empresas : $6.000 millones anuales (antes $460 millones).

Medianas empresas: $24.000 millones anuales (antes $1.840 millones). Estos valores aplican para la mayoría de los sectores económicos, aunque algunas actividades específicas (como la intermediación financiera) tienen límites de activos adicionales. En esos casos, el valor de los activos no debe superar los $2.462 millones para mantener la condición de MiPyME.

Límites de personal ocupado empresas pyme eficiencia trabajo empleados Además de los límites de facturación, el número de empleados también define la categoría de la empresa. El personal ocupado se calcula como el promedio de los últimos tres ejercicios comerciales, según la información declarada ante ARCA mediante el Formulario 931. Los nuevos topes de personal ocupado son: Microempresas : hasta 10 empleados .

Pequeñas empresas : hasta 50 empleados .

Medianas empresas: hasta 250 empleados. Para empresas cuya actividad principal esté alcanzada por tope de empleo, solo se considera el límite de personal ocupado, sin tener en cuenta las ventas totales anuales. En cambio, para el resto de los sectores, se evalúan ambos parámetros (ventas y personal) para determinar la categoría. arca-agencia-recaudacion-y-control-aduanero-afip Mariano Fuchila Para verificar la categoría correspondiente, los emprendedores deben ingresar al Registro de Empresas MiPyMES, a través de la plataforma LUFE (legajounico.produccion.gob.ar) y actualizar sus datos.

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