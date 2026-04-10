Comienza la venta general de entradas para los shows de BTS en Argentina: cómo y dónde comprar + Seguir en









La respuesta del público argentino estuvo a la altura: tras agotarse la preventa exclusiva para fans, la banda sumó una nueva fecha en el Estadio Único de La Plata.

Comienza la venta de entrdas general para BTS en La Plata.

La llegada de BTS a la Argentina de la mano de DF Entertainment ya es un fenómeno imparable: la preventa exclusiva para ARMY MEMBERSHIP para ambas fechas en Buenos Aires está completamente agotada y la banda anunció una nueva fecha el 21 de octubre en el Estadio Único de La Plata, confirmando la magnitud del vínculo entre el grupo y sus fans locales.

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BTS es el acrónimo de Bangtan Sonyeondan o ‘Beyond the Scene’, es una boyband surcoreana nominada al GRAMMY que conquistó a millones de fans en todo el mundo desde su debut en junio de 2013. Sus integrantes son RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

Cómo y dónde comprar las entradas para BTS en Argentina La venta general para las tres fechas comenzará hoy 10 de abril a las 10:00 hs a través de allaccess.com.ar.

BTS-3RA_FECHA-1x1 Estos son los precios de las entradas para ver a BTS Cabecera Norte y Sur: $225.000 + 15% SC (cargo por servicio)

Campo: $355.000 + 15% SC (cargo por servicio)

Platea A y B: $390.000 + 15% SC (cargo por servicio)

Platea Preferencial A y B: $425.000 + 15% SC (cargo por servicio) BTS-MAPA_DE_PRECIOS_FEED Expectativa mundial por el regreso de BTS El BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ marca el esperado regreso del grupo a los escenarios y ya se posiciona como uno de los tours más ambiciosos a nivel global: una producción de escala inédita con diseño 360° y una experiencia inmersiva pensada para millones de fans en todo el mundo que comenzará a girar por el mundo el 9 de abril en Corea del Sur, en el Estadio Goyang.

El paso por Buenos Aires no solo representa un hito para la banda, sino también uno de los eventos musicales más importantes del año en Argentina que permitirán que los fanáticos argentinos puedan, finalmente, disfrutar de sus idols favoritos en vivo. Con tres noches en el Estadio Único de La Plata, BTS reafirma su impacto global y el fervor de una audiencia local que respondió de manera contundente desde el primer minuto.

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