ARCA: estas son las formas de pago disponibles para abonar el monotributo en octubre 2025







Descubrí cuáles son los distintos métodos para pagar la cuota del régimen y las escalas vigentes del mismo.

ARCA actualiza los valores de las categorías del monotributo cada 6 meses. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó la fecha de vencimiento oficial para el pago de la cuota mensual del régimen del monotributo. Para cumplir con esta obligación fiscal antes del fin del plazo, sus contribuyentes pueden elegir entre distintos métodos de pago.

Los monotributistas tendrán hasta el 20 de octubre para abonar la cuota de este mes. En caso de no pagarla antes de terminado el plazo, comenzarán a obtener intereses. Sin embargo, quienes no cumplan con esta obligación durante 10 meses, serán dados de baja por el organismo fiscal.

ARCA: Formas de pago disponibles para abonar el monotributo ARCA

Para poder pagar el monotributo, los contribuyentes del régimen podrán optar por alguna de las siguientes opciones:

En el sitio web de ARCA: Desde el servicio con clave fiscal “Presentación de DDJJ y Pagos” se deberá generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) , donde se especificará la obligación a cancelar y los datos correspondientes a CUIT, período, impuesto, concepto, subconcepto e importe. También se podrá efectuar la generación de los VEP, ingresando con tu clave fiscal al servicio CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos . A fin de abonar el VEP, podrá hacerse a través de las siguientes opciones:

Desde el servicio con clave fiscal se deberá generar el , donde se especificará la obligación a cancelar y los datos correspondientes a CUIT, período, impuesto, concepto, subconcepto e importe. También se podrá efectuar la generación de los VEP, ingresando con tu clave fiscal al servicio . A fin de abonar el VEP, podrá hacerse a través de las siguientes opciones: Código QR: se deberá descargar y registrar en alguna de las billeteras habilitadas para realizar el pago. Luego, se deberá escanear el código QR y confirmar el pago. Es importante que la lectura del QR se realice desde la APP de la Billetera y no desde la cámara de fotos del teléfono inteligente. Algunas de las billeteras habilitadas para realizar el pago son ePagos, Cuenta DNI, AL2, Belo, Fiwind y PVS .

se deberá descargar y registrar en alguna de las billeteras habilitadas para realizar el pago. Luego, se deberá escanear el y confirmar el pago. Es importante que la lectura del QR se realice desde la y no desde la cámara de fotos del teléfono inteligente. Algunas de las billeteras habilitadas para realizar el pago son .

Homebanking: Para utilizar este servicio, previamente y solo la primera vez, se deberá concurrir con la tarjeta de débito a cajeros automáticos que sean de la misma red que la tarjeta para obtener la clave de acceso. Obtenida la clave se podrá realizar el pago del VEP . Una vez generado el VEP, la disponibilidad en el homebanking es inmediata .

Para utilizar este servicio, previamente y solo la primera vez, se deberá concurrir con la tarjeta de débito a que sean de la misma red que la tarjeta para obtener la clave de acceso. Obtenida la clave se podrá realizar el pago del . Una vez generado el VEP, la disponibilidad en el homebanking es .

Red Banelco: Para utilizar este servicio, se deberá seleccionar la opción "Otras Operaciones", a fin de obtener la clave de acceso. Luego se podrán realizar los pagos ingresando al portal oficial de Pago Mis Cuentas.

App ARCA Móvil / Mi Monotributo. Desde cualquiera de estas dos aplicaciones podrás realizar el pago mensual de monotributo. Si se genera un VEP, se deberá ingresar a la página web de la entidad elegida para finalizar con el pago. Desde homebanking sin clave fiscal. Este servicio permite ingresar y autenticarse en el sitio web de la entidad bancaria para luego ser redirigido al sitio web de ARCA. A través de esta modalidad, se permite acceder al servicio “Presentación DDJJ y Pagos” para generar un VEP sin necesidad de tener una clave fiscal. Lo primero que se deberá hacer es ingresar a la plataforma del banco y buscar la opción “Servicios ARCA”, el banco validará la identidad del contribuyente y permitirá que ingreses al sitio web de ARCA para que pueda generar el VEP. Una vez generado el VEP, para poder realizar el pago, se deberá ingresar nuevamente a tu homebanking y cancelar la obligación. Escalas vigentes del monotributo en octubre 2025 monotributo.png Estas son las escalas del monotributo vigentes en octubre, junto con sus ingresos brutos y los valores de la cuota a abonar este mes: Categoría A Ingreso bruto: $8.992.597,87

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74 Categoría B Ingreso bruto: $13.175.201,52

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41 Categoría C Ingreso bruto: $18.473.166,15

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes. Categoría D Ingreso bruto: $22.934.610,05

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes. Categoría E Ingreso bruto: $26.977.793,60

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes. Categoría F Ingreso bruto: $33.809.379,57

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes. Categoría G Ingreso bruto: $40.431.835,35

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes. Categoría H Ingreso bruto: $61.344.853,64

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes. Categoría I Ingreso bruto: $68.664.410,05

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes. Categoría J Ingreso bruto: $78.632.948,76

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes. Categoría K Ingreso bruto: $94.805.682,90

Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.

