Monotributistas porteños ingresan al Sistema Único Tributario desde 2026

ARCA y AGIP oficializaron la incorporación de los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires al sistema que unifica el pago del monotributo nacional con el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos porteño.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA ) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) oficializaron este viernes la incorporación de los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires al “Sistema Único Tributario” , que unifica el pago del monotributo nacional con el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos porteño.

La medida fue dispuesta a través de la Resolución General Conjunta 5769/2025, publicada en el Boletín Oficial, y regirá a partir del 1° de enero de 2026. El objetivo es simplificar la inscripción, el pago y la fiscalización de los pequeños contribuyentes que tributan en forma conjunta al régimen nacional y al local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Según la normativa, los monotributistas con domicilio fiscal en la Ciudad deberán declarar su condición frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos al momento de adherirse al Régimen Simplificado nacional, lo que permitirá integrarlos al denominado “Régimen Simplificado CABA”. De esta manera, el contribuyente abonará en un solo trámite los componentes correspondientes al monotributo (impuesto integrado, aportes previsionales y de salud) y al tributo local porteño.

El alta en el sistema se realizará a través del portal “Monotributo” ( https://monotributo.arca.gob.ar ) con clave fiscal, mientras que la credencial de pago (Formulario 1520) contendrá un Código Único de Revista (CUR) que identificará la situación de cada contribuyente.

La resolución prevé que quienes ya estén inscriptos en el Régimen Simplificado porteño serán incorporados de manera automática al nuevo esquema, mientras que la AGIP informará a ARCA cualquier cambio en el encuadramiento tributario de los pequeños contribuyentes para actualizar sus obligaciones en tiempo real.

El sistema también contempla recategorizaciones unificadas, modificaciones de datos y bajas automáticas. Asimismo, establece que las exclusiones de oficio dispuestas por alguno de los dos organismos (ARCA o AGIP) tendrán efecto en ambos regímenes.

En cuanto al pago, los contribuyentes deberán ingresar el importe fijo mensual de Ingresos Brutos junto con la obligación habitual del monotributo nacional, en las mismas fechas de vencimiento. Quienes ya tengan débito automático verán incorporado el tributo local en forma conjunta.

La norma establece además que ARCA y AGIP compartirán el costo transaccional de las operaciones de cobro y coordinarán acciones vinculadas con los sistemas de pagos electrónicos, en línea con la normativa del Banco Central y la Ley de Tarjetas de Crédito.

La resolución, firmada por el director ejecutivo de ARCA, Juan Alberto Pazo, y el administrador general de AGIP, Germán Krivocapich, marca un paso más en la integración del “Sistema Único Tributario”, creado en 2017 y que ya rige en otras jurisdicciones provinciales como Córdoba.