ARCA habilitó un trámite para el reintegro del Impuesto PAIS: quiénes pueden acceder

La devolución incluye opciones de reintegro en cuotas, bonos electrónicos o crédito para obligaciones aduaneras futuras, agilizando la gestión de importadores.

Los importadores con pagos no computados hasta noviembre de 2024 podrán solicitar al trámite entre el 6 de octubre y el 19 de noviembre de 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) , el organismo que reemplazó a la AFIP en 2023, habilitó un nuevo trámite para facilitar la devolución de pagos a cuenta del Impuesto PAIS no aplicados en importaciones hasta noviembre de 2024.

Esta medida, anunciada en la Resolución General 5765/2025 y publicada en el Boletín Oficial, busca agilizar la recuperación de fondos por parte de los operadores de comercio exterior, ofreciendo un procedimiento seguro que permite regularizar los montos que no pudieron aplicarse en su momento.

La solicitud estará disponible desde el 6 de octubre hasta el 19 de noviembre de 2025, facilitando que los titulares presenten la declaración jurada correspondiente y accedan a los reintegros de manera escalonada. La primera cuota se abonará el 15 de diciembre y las restantes dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes siguiente.

Además, el ente fiscal puso a disposición un canal de consultas para quienes vean rechazado su pedido, garantizando respuestas dentro de los 20 días corridos.

ARCA: ¿cómo es la devolución del Impuesto PAIS?

El procedimiento consiste en la reapertura del “Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS”, donde los contribuyentes deberán presentar la Declaración Jurada de Devolución (DJIP). El organismo realiza la devolución en cuotas, priorizando la transparencia de cada operación y asegurando que las cuotas no utilizadas se reintegren de manera segura.

Estas pueden ser percibidas mediante transferencia directa a la cuenta bancaria del operador, la emisión de un bono electrónico aplicable a obligaciones impositivas futuras, o registrando un crédito en la "Cuenta Única de Recaudación Aduanera a Afectar" del Sistema Informático MALVINA (SIM), destinado al abono de obligaciones aduaneras.

El esquema también contempla plazos específicos para consultas y respuestas ante rechazos, brindando un marco ordenado que protege los derechos de los operadores y evita dudas. Así, la dinámica busca incentivar la regularización y fortalecer la confianza en los mecanismos de control y reintegro de ARCA.

¿Quiénes pueden solicitar la devolución del Impuesto PAIS?

Podrán acceder a este beneficio los importadores que hayan realizado operaciones registradas hasta el 12 de diciembre de 2023 y cuyos abonos no se hayan podido computar, ya sea por restricciones de acceso al mercado de cambios o por haber suscripto bonos con alícuota cero.

También se incluyen operaciones realizadas entre el 13 de diciembre de 2023 y el 24 de noviembre de 2024 que no hayan aplicado los pagos a cuenta.

La medida alcanza principalmente a pequeños y medianos operadores de comercio exterior, especialmente aquellos con montos de exportación inferiores a los 2 millones de dólares anuales, representando aproximadamente el 85% del total de contribuyentes del país.