Invirtió todos sus ahorros en una particular criptomoneda y se volvió millonario en dos meses







Apostó por una de las criptomonedas más insólitas y, contra todo pronóstico, terminó ganando millones en tiempo récord.

Glauber Contessoto desafió al mercado con una jugada extrema: apostó por Dogecoin y transformó una inversión arriesgada en millones. iStock

En el espacio de las criptomonedas, algunas historias rompen todos los esquemas. Mientras muchos pierden sus ahorros con apuestas arriesgadas, otros logran millones con una jugada extrema que raya lo absurdo, pero lo salvan económicamente por muchos años.

Uno de esos casos extremos está protagonizado por un joven que decidió arriesgarlo todo en una apuesta por una moneda digital creada como chiste. El resultado sorprendió hasta a los más entusiastas del mundo cripto.

Glauber-Contessoto Sin experiencia en finanzas, arriesgó todo por una de las criptomonedas más virales y logró acumular millones en solo ocho semanas. Cripto Tendencias

La historia de Glauber Contessoto y DogeCoin Glauber Contessoto, un joven de Los Ángeles sin gran respaldo económico tomó una decisión que para muchos rozaba la locura: vendió todas sus acciones, vació su cuenta de ahorros y pidió dinero prestado para invertir más de 180.000 dólares en Dogecoin, una criptomoneda que valía apenas 4 centavos de dólar.

Inspirado por los tuits de Elon Musk y convencido de que Dogecoin podía dispararse, ignoró los consejos de amigos y expertos. En menos de 70 días, su riesgo se transformó en una fortuna: su cartera digital superó el millón de dólares y lo catapultó a la fama como "ProTheDoge" en las redes.

Lejos de vender, decidió mantenerse firme incluso cuando la moneda comenzó a caer. No solo no retiró su inversión, sino que compró más Dogecoins, convencido de que era solo una etapa bajista más. Ese nivel de convicción lo convirtió en referente del movimiento "HODL". Con el tiempo, su historia se volvió viral. No solo recuperó su estatus de millonario, también construyó una audiencia fiel en YouTube y redes sociales, donde comparte consejos, análisis y su estilo de vida impulsado por una apuesta poco convencional. De perder una fortuna a recuperar sus millones: la montaña rusa de Contessoto El ascenso de Glauber no fue lineal. Luego de alcanzar 1,8 millones de dólares, su capital cayó a menos de 500.000 tras el desplome del mercado. Lejos de hundirse, envió un mensaje a otros inversores: "si yo puedo aguantar, ustedes también". Hoy, con Dogecoin nuevamente al alza, Contessoto volvió a cruzar la barrera del millón. Pero esta vez, decidió vender parte de sus activos para capitalizar su victoria y diversificar su portafolio. Una jugada que confirma que incluso los creyentes también saben cuándo tomar ganancias.

