ARCA eleva a más de $1.380.000 el pago de una categoría del monotributo: desde cuándo y cómo pagar + Seguir en









Los escalas se actualizaron un 14,29% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025.

El monotributo se puede pagar de forma digital mediante VEP, QR, homebanking, débito automático o billeteras virtuales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó las escalas actualizadas en base a la facturación y sus respectivos impuestos a pagar para los titulares del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido como monotributo.

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El ajuste es del 14,29%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025 (julio-agosto), y una de las categorías más alta supera el $1.380.000 en la cuota mensual. A continuación, conocé los detalles.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos Monotributo: categorías vigentes ARCA determinó que las escalas fueron modificadas en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025 (julio-agosto). El dato fue de 14,29%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Categoría A : $10.277.988,13

: $10.277.988,13 Categoría B : $15.058.447,71

: $15.058.447,71 Categoría C : $21.113.696,52

: $21.113.696,52 Categoría D : $26.212.853,42

: $26.212.853,42 Categoría E : $30.833.964,37

: $30.833.964,37 Categoría F : $38.642.048,36

: $38.642.048,36 Categoría G : $46.211.109,37

: $46.211.109,37 Categoría H : $70.113.407,33

: $70.113.407,33 Categoría I : $78.479.211,62

: $78.479.211,62 Categoría J : $89.872.640,30

: $89.872.640,30 Categoría K: $108.357.084,05 Cuánto tengo que pagar a ARCA de monotributo en mayo El valor que debe abonar cada una de las categorías incluye el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social. Estos son los aranceles que deberán pagar los contribuyentes:

Categoría A Impuesto integrado: $4.780,46

Aporte previsional: $15.616,17

Obra social: $21.990,11

Total: $42.386,74 Categoría B Impuesto integrado: $9.082,88

Aporte previsional: $17.177,79

Obra social: $21.990,11

Total: $48.250,78 Categoría C Impuesto integrado: $15.616,17 (servicios) o $14.341,38 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.895,57

Obra social: $21.990,11

Total: $56.501,85 (servicios) o $55.227,06 (comercio de bienes) Categoría D Impuesto integrado: $25.495,79 (servicios) o $23.742,95 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.785,13

Obra social: $26.133,18

Total: $72.414,10 (servicios) o $70.661,26 (comercio de bienes) Categoría E Impuesto integrado: $47.804,60 (servicios) o $37.924,98 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.863,64

Obra social: $31.869,73

Total: $102.537,97 (servicios) o $92.658,35 (comercio de bienes) Categoría F Impuesto integrado: $67.245,13 (servicios) o $49.398,08 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $25.150,00

Obra social: $36.650,19

Total: $129.045,32 (servicios) o $111.198,27 (comercio de bienes) Categoría G Impuesto integrado: $122.379,76 (servicios) o $61.189,87 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $35.210,00

Obra social: $39.518,47

Total: $197.108,23 (servicios) o $135.918,34 (comercio de bienes) Categoría H Impuesto integrado: $350.567,04 (servicios) o $175.283,51 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $49.294,00

Obra social: $47.485,89

Total: $447.346,93 (servicios) o $272.063,40 (comercio de bienes) Categoría I Impuesto integrado: $697.150,35 (servicios) o $278.860,14 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $69.011,60

Obra social: $58.640,31

Total: $824.802,26 (servicios) o $406.512,05 (comercio de bienes) Categoría J Impuesto integrado: $836.580,42 (servicios) o $334.632,18 (bienes)

Aporte previsional: $96.616,24

Obra social: $65.810,99

Total: $999.007,65 (servicios) o $497.059,41 (bienes) Categoría K Impuesto integrado: $1.171.212,59 (servicios) o $390.404,20 (bienes)

Aporte previsional: $135.262,74

Obra social: $75.212,57

Total: $1.381.687,90 (servicios) o $600.879,51 (bienes) arca-agencia-recaudacion-y-control-aduanero-afip Mariano Fuchila Cómo pagar el monotributo El pago del monotributo se realiza de forma mensual y tiene como fecha de vencimiento el día 20 de cada mes. Actualmente, todo el sistema está digitalizado y las operaciones deben hacerse de manera online.

Para gestionar el abono, los contribuyentes deben ingresar al sitio web de la ARCA con su CUIT y Clave Fiscal, y acceder al servicio de cuenta corriente, donde pueden consultar deudas, ver el detalle por período y generar un Volante Electrónico de Pago (VEP). Una vez generado, se puede liquidar a través de homebanking, utilizando redes como Link o Banelco, tarjeta de crédito, o mediante billeteras virtuales que permiten escanear un código QR. Entre las firmas digitales habilitas se encuentran: Mercado Pago, Cuenta DNI, Ualá, Prex, Naranja X, App Galicia, App Ciudad, PVS, entre otras. También existe la opción de adherirse al débito automático, lo que evita olvidos y reduce el riesgo de atrasos. Otra alternativa es la app oficial de ARCA, donde el proceso es más directo. El sistema muestra la deuda total, permite ver el detalle y habilita el pago inmediato desde el celular. Un punto clave a tener en cuenta es que los pagos pueden tardar hasta 48 horas hábiles en impactar en el régimen.

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