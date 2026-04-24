Franco Colapinto revive la leyenda: manejará la histórica "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio + Seguir en









El joven piloto de Alpine F1 Team será protagonista de una exhibición única al volante de un Fórmula 1 y de una réplica del mítico Mercedes-Benz W196, símbolo de una era dorada.

El Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio que manejará Franco Colapinto

El automovilismo argentino vivirá una jornada especial con el regreso de un monoplaza de Fórmula 1 a las calles, de la mano de Franco Colapinto. El representante de Alpine F1 Team no solo girará con un moderno Lotus E20, sino que también protagonizará uno de los momentos más emotivos al conducir una réplica del legendario Mercedes-Benz W196, conocido como la “Flecha de Plata”.

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Este vehículo está directamente ligado a la figura de Juan Manuel Fangio, quien lo utilizó para consagrarse campeón mundial en 1954 y 1955, marcando una época en la máxima categoría del automovilismo.

Flecha de Plata: un auto que marcó una era El Mercedes-Benz W196 se destacó por su avanzada ingeniería y su capacidad para dominar las competencias de su tiempo. Con este modelo, la escudería alemana logró una impresionante cantidad de victorias, muchas de ellas en manos de Fangio, consolidando su lugar como uno de los mayores íconos de la historia del deporte.

El apodo “Flecha de Plata” surgió por el característico color de los autos de competición de Mercedes-Benz, que rápidamente se convirtió en sinónimo de velocidad, innovación y éxito en las pistas.

colpainto-fangio-auto El representante de Alpine F1 Team no solo girará con un moderno Lotus E20, sino que también protagonizará uno de los momentos más emotivos al conducir una réplica del legendario Mercedes-Benz W196, conocido como la “Flecha de Plata”.

Sin embargo, la historia del modelo también está atravesada por momentos trágicos, como el accidente en las 24 Horas de Le Mans 1955, que derivó en la salida de la marca de las competencias durante décadas. Su regreso recién se concretó en 2010, iniciando otra etapa de dominio en la Fórmula 1. En la actualidad, el valor histórico del W196 es incalculable: una de sus unidades originales fue subastada por más de 50 millones de dólares, reflejando su relevancia dentro del patrimonio del automovilismo mundial. La exhibición también contará con otras joyas mecánicas vinculadas a Fangio, como el Maserati 450S, el Ferrari 166 y modelos históricos de distintas épocas, que repasarán la evolución del deporte. El evento se desarrollará en un circuito callejero especialmente preparado, donde Colapinto realizará varias salidas a pista ante el público. Será un momento cargado de simbolismo: la conexión entre el pasado glorioso de Fangio y el presente prometedor de una nueva generación que busca dejar su huella en la Fórmula 1.