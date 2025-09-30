ARCA publicó el calendario de vencimientos de octubre 2025: ¿hasta cuándo tengo tiempo de pagar?







Conocé las fechas de pago oficiales para no abonar fuera de plazo y tener problemas con el organismo.

Los contribuyentes de ARCA deben abonar sus impuestos antes de la fecha de vencimiento obligatoriamente. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el calendario de vencimientos para abonar impuestos y cumplir con las obligaciones fiscales. Es necesario saber cuándo se deben pagar estos montos ya que de no hacerlo, el organismo agregará intereses e incluso puede dar de baja al contribuyente.

Entre todos los vencimientos del mes, uno de los más importantes es el del pago del monotributo. En este régimen, los contribuyentes deben pagar una cuota mensual, que tiene un valor distinto para cada categoría, en la que se abonan en conjunto el importe de la obra social, los aportes jubilatorios, y los impuestos IVA y Ganancias.

ARCA: calendario de vencimientos de octubre ARCA.jpg M1

Estas son las fechas de vencimientos más importantes del calendario de ARCA, organizadas según el tipo de impuesto y, en la mayoría de casos, el último número de CUIT de cada contribuyente:

Autónomos CUIT terminados en 0 y 1: lunes 6 de octubre

CUIT terminados en 0 y 1: martes 7 de octubre

CUIT terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre

Empleadores CUIT terminados en 0 y 1: jueves 9 de octubre

CUIT terminados en 0 y 1: lunes 13 de octubre

CUIT terminados en 0 y 1: lunes 14 de octubre Casas Particulares Pago obligatorio (Formulario 102/RT): lunes 13 de octubre

Pago obligatorio (Formulario 575/RT): miércoles 15 de octubre Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales CUIT terminados en 0 y 1: lunes 13 de octubre

CUIT terminados en 0 y 1: martes 14 de octubre

CUIT terminados en 0 y 1: miércoles 15 de octubre IVA y Libro de IVA Digital CUIT terminados en 0 y 1: lunes 20 de octubre

CUIT terminados en 2 y 3: martes 21 de octubre

CUIT terminados en 4 y 5: miércoles 22 de octubre

CUIT terminados en 6 y 7: jueves 23 de octubre

CUIT terminados en 8 y 9: viernes 24 de octubre Monotributo Todas las terminaciones de CUIT: lunes 20 de octubre Monotributo: escalas vigentes en octubre 2025 monotributo.png Estas son las categorías vigentes para el pago del monotributo el próximo mes, junto con sus ingresos brutos y los valores de las cuotas mensuales respectivas: Categoría A Ingreso bruto: $8.992.597,87

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74 Categoría B Ingreso bruto: $13.175.201,52

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41 Categoría C Ingreso bruto: $18.473.166,15

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes. Categoría D Ingreso bruto: $22.934.610,05

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes. Categoría E Ingreso bruto: $26.977.793,60

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes. Categoría F Ingreso bruto: $33.809.379,57

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes. Categoría G Ingreso bruto: $40.431.835,35

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes. Categoría H Ingreso bruto: $61.344.853,64

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes. Categoría I Ingreso bruto: $68.664.410,05

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes. Categoría J Ingreso bruto: $78.632.948,76

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes. Categoría K Ingreso bruto: $94.805.682,90

Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.

