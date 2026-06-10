Qué es el régimen de Inocencia Fiscal y por qué se está hablando ahora del tema + Agregar ámbito en









Esta semana el tema volvió a estar en boga porque el Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma a la ley de Inocencia Fiscal que contempla recomendaciones de contadores para dotar al nuevo mecanismo de mayor seguridad.

Las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal llegan al Congreso. Imagen: América Económica

El régimen de Inocencia Fiscal (formalizado por la ley 27.799 y reglamentado a principios de este año) es un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes, que establece que el ciudadano es inocente hasta que el fisco (ahora la ARCA) demuestre lo contrario.

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Esta semana el tema volvió a estar en boga porque el Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma a la ley de Inocencia Fiscal que contempla recomendaciones de contadores para dotar al nuevo mecanismo de mayor seguridad para que los contribuyentes puedan entrar a Ganancias Simplificado sin ser fiscalizados por la ARCA.

Entre las novedades que incluye la iniciativa es que fija un mínimo para las discrepancias entre ARCA y el contribuyentes al momento de estimar el impuesto a las Ganancias a pagar y se eliminan restricciones de ingresos máximos anuales o patrimonio de las personas como limitantes, por lo que ahora se autoriza a ingresar a los calificados como grandes contribuyentes.

Qué cambia con la modificación arca La reforma que llega al Congreso lleva recomendaciones de tributaristas.

Es de recordar que hasta ahora, tal como está escrita la norma, solo pueden entrar al sistema de Impuesto a las Ganancias Simplificado las personas que tengan ingresos hasta $1.000 millones al año o un patrimonio de $10.000 millones. El cambio elimina esos límites. También se elimina un inciso que prohibía expresamente a los grandes contribuyentes usar dólares que están fuera del sistema.

En cuanto al problema de las discrepancias, que había solicitado los contadores que se reunieron hace un par de semanas con el ministro, Luis Caputo, y el titular de ARCA, Andrés Vázquez, se hacen precisiones. Se mantiene que no deben superar el 15% respecto del impuesto que declare la persona que tiene que pagar y lo que debería abonar según el fisco, pero se pone un piso que no supere el 5% del umbral que establece la Ley Penal Tributaria como delito de evasión, que es de $100 millones. La reforma resulta relevante: el texto dejaba expuestos a los contribuyentes por diferencias que expresadas en porcentajes pueden ser muy altas (por ejemplo 70%) que en lo concreto puede representar un bajo monto ($1.000). Uno por uno cuáles serían los cambios Se eliminan las condiciones de ingresos anuales (1000 millones) y de patrimonio (10.000 millones) para poder acceder al régimen simplificado .

El monto de ingresos traía problemas porque no se refería a Rentas sino meramente a ingresos por lo tanto si una persona obtenía rentas exentas vendiendo acciones que cotizaban en el Merval los montos de dichas ventas se acumulaban y si superaban los 1000M quedaba excluido del simplificado. Ídem si vendía un inmueble que hasta podía ser heredado.

Todos sus ingresos aunque no fueran rentas se computaban para compararse con ese umbral de 1.000 millones. El parámetro ingresos y patrimonio se eliminó,

Los grandes contribuyentes nacionales también podrán acceder al régimen simplificado pero al sólo efecto de la confección de la declaración jurada, no deben declarar el patrimonio inicial ni final y tampoco el “consumido”

En cuanto a la discrepancia significativa del 15% la ley la mide en función al impuesto a pagar o del saldo a favor. El proyecto lo hace sobre el “impuesto determinado”.

Si un contribuyente tiene un impuesto determinado de $80 millones y pagos a cuenta por 79 millones siendo el impuesto a ingresar de $1 millón, con la ley basta que le encuentren una diferencia mayor a $150.000 para que caiga la protección del bloqueo fiscal, con el proyecto de ley el 15% se mide sobre el impuesto determinado por lo tanto la “diferencia significativa” del 15% se medirá sobre los 80 millones de impuesto. Debe exceder el ajuste impositivo los $12 millones.

A su vez dicha diferencia significativa debe ser superior al 5% de la condición objetiva de punibilidad prevista en el artículo 1 de la ley penal tributaria ($100 millones), por lo que debe superar siempre los $5 millones.

Carga de la prueba exclusiva de ARCA, usando solo información declarada y disponible en sus sistemas. Cualquier otra consideración carece de valor probatorio.

No se computa la discrepancia si el contribuyente rectifica dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación del art. 14 o la DO del art. 17 (Ley 11.683) y cancela el saldo.

Períodos de IVA: la presunción alcanza los períodos de IVA hasta diciembre del año fiscal de Ganancias declarado bajo modalidad simplificada.

Se amplía la exclusión de presunciones de la Ley 11.683 para evaluar discrepancias significativas, incorporando también las previstas en el inciso g) del artículo 18. Además se acota el uso de los restantes indicios: ninguno de los demás incisos del art. 18 puede ser fundamento exclusivo para acreditar discrepancia significativa.

Se aclara que las órdenes de intervención, fiscalizaciones, determinaciones de oficio y procesos judiciales notificados antes de la adhesión al régimen continúan su trámite y no quedan alcanzados por sus beneficios.

Se dispone que, si la exclusión del régimen es revocada administrativa o judicialmente, se restablecerán retroactivamente todos los beneficios de la presunción de exactitud.

Se establece la devolución obligatoria de los importes abonados por el contribuyente, con intereses, cuando la impugnación sea dejada sin efecto.

Se incorpora una eximición de multas para ajustes de Ganancias e IVA cancelados o regularizados antes de adherir al régimen, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

El proyecto dispone que estas modificaciones tengan efectos para los períodos fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2025.

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