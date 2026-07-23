El Gobierno busca destrabar con aliados la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada Por Cecilia Camarano + Agregar ámbito en









El ministro de Desregulación participará esta tarde del encuentro junto a la titular del bloque libertario del Senado y representantes de sectores aliados. El oficialismo busca incorporar cambios al proyecto para conseguir los votos y volver a llevarlo al recinto el 6 de agosto, luego de que su tratamiento quedara postergado.

Patricia Bullrich convocó a una reunión para destrabar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Senado

El Gobierno busca acercar posiciones con sus aliados parlamentarios para destrabar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que quedó frenada en el Senado tras la postergación de su tratamiento.

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En ese marco, este jueves por la tarde se concretará una reunión entre el titular de la cartera y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. El encuentro, convocado por la exministra, tendrá como principal objetivo avanzar en una nueva redacción del proyecto, con la intención de alcanzar un texto que reúna los consensos necesarios para volver a llevarlo al recinto el próximo 6 de agosto.

De la reunión participará también la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, representantes de los equipos técnicos del Ministerio de Desregulación y de los bloques federales, que llevarán las observaciones planteadas por los gobernadores.

Federico Sturzenegger se reúne este jueves con Patricia Bulrich. Tras el freno en el Senado, Sturzenegger y Bullrich buscan un acuerdo con aliados por la Propiedad Privada La convocatoria se da después del revés que sufrió el oficialismo en la Cámara alta, donde la iniciativa no pudo avanzar en la fecha prevista y su tratamiento fue postergado. Desde entonces, en Balcarce 50 trabajan en una estrategia para recomponer el respaldo parlamentario y evitar un nuevo traspié.

El proyecto impulsado por Sturzenegger busca modificar el régimen vigente en materia de propiedad privada y contempla cambios vinculados con los procesos de desalojo y la regulación de tierras. La iniciativa generó reparos entre senadores de distintos espacios, incluidos sectores que habitualmente acompañan al Gobierno.

El oficialismo pretende ahora revisar los puntos cuestionados y acercar posiciones con los bloques aliados antes de la próxima sesión. La intención es que las modificaciones permitan reunir una mayoría que garantice la aprobación de la iniciativa en el Senado. La negociación también expone las diferencias dentro del propio oficialismo sobre la estrategia parlamentaria. Mientras Sturzenegger busca preservar los ejes centrales de su propuesta de desregulación, los sectores que deben garantizar los votos en el Congreso reclaman incorporar cambios que permitan ampliar el respaldo político. En ese escenario, Bullrich tendrá un papel central en la negociación. La titular del bloque libertario en el Senado deberá articular con los sectores dialoguistas y con los representantes de las provincias para intentar cerrar un acuerdo que permita recuperar el proyecto. El Gobierno apunta a llegar al 6 de agosto con un texto consensuado y evitar que la iniciativa vuelva a quedar atrapada por la falta de acuerdos. Para eso, la reunión de esta tarde será un paso clave de una negociación que continuará durante las próximas semanas y que tendrá como principal desafío compatibilizar las demandas de los aliados con el proyecto diseñado por el Ministerio de Desregulación.