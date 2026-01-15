La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en conjunto con el Banco Ciudad, confirmó una subasta pública online que incluye consolas PlayStation 5. Cada una se subasta de manera individual y el proceso cuenta con un horario específico de inicio. Esta modalidad favorece la competencia directa y permite una mayor trazabilidad de las operaciones.
ARCA subasta Playstations 5 en febrero 2026: ¿cómo participo?
Una iniciativa que forma parte del programa de liquidación de bienes incautados y tiene como objetivo maximizar la recaudación del organismo
ARCA habilitó una instancia de exhibición presencial los días 26 y 27 de enero de 2026. Durante ese período, los participantes pueden verificar el estado de los equipos y desistir de la operación si detectan irregularidades. Las mismas se encuentran en Pringles 552, ciudad de Formosa.
Cuáles son los requisitos y valores
Para poder ofertar, los interesados deben registrarse previamente en el portal de subastas del Banco Ciudad y constituir un depósito en garantía.
La oferta de consolas incluye tres variantes principales de marca Sony:
- PlayStation 5 Sony 1 TB (CFI-2015)
- PlayStation 5 Sony 1 TB Disc-Free (CFI-2016)
- PlayStation 5 Pro Sony 2 TB Disc-Free
Los valores base establecidos por ARCA parten de $220.410 para la PS5 Disc-Free, ascienden a $237.000 en el caso de la versión estándar y alcanzan los $355.500 para la PS5 Pro. Todos los importes están expresados en pesos argentinos y no incluyen el impuesto al valor agregado.
Cómo participar de la subasta de ARCA
Es necesario cumplir los siguientes pasos:
- Estar registrado en el portal de subastas del Banco Ciudad
- Constituir un depósito en garantía (un 10% del monto base del lote seleccionado a ser reintegrado en caso de no resultar adjudicatorio)
- Adjudicar un lote
- Realizar el pago total
- Retirar de forma presencial en la sede asignada
El organismo aclaró que no se efectúan envíos ni se aceptan reclamos posteriores, lo que refuerza la importancia de la revisión previa.
