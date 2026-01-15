ARCA subasta Playstations 5 en febrero 2026: ¿cómo participo? + Seguir en









Una iniciativa que forma parte del programa de liquidación de bienes incautados y tiene como objetivo maximizar la recaudación del organismo

El remate será el 5 de febrero de 2026 entre las 11:00 y las 19:40

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en conjunto con el Banco Ciudad, confirmó una subasta pública online que incluye consolas PlayStation 5. Cada una se subasta de manera individual y el proceso cuenta con un horario específico de inicio. Esta modalidad favorece la competencia directa y permite una mayor trazabilidad de las operaciones.

ARCA habilitó una instancia de exhibición presencial los días 26 y 27 de enero de 2026. Durante ese período, los participantes pueden verificar el estado de los equipos y desistir de la operación si detectan irregularidades. Las mismas se encuentran en Pringles 552, ciudad de Formosa.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Cuáles son los requisitos y valores Para poder ofertar, los interesados deben registrarse previamente en el portal de subastas del Banco Ciudad y constituir un depósito en garantía.

La oferta de consolas incluye tres variantes principales de marca Sony:

PlayStation 5 Sony 1 TB (CFI-2015)

PlayStation 5 Sony 1 TB Disc-Free (CFI-2016)

PlayStation 5 Pro Sony 2 TB Disc-Free Los valores base establecidos por ARCA parten de $220.410 para la PS5 Disc-Free, ascienden a $237.000 en el caso de la versión estándar y alcanzan los $355.500 para la PS5 Pro. Todos los importes están expresados en pesos argentinos y no incluyen el impuesto al valor agregado.

sony-playstation (1).jpg Cómo participar de la subasta de ARCA Es necesario cumplir los siguientes pasos: Estar registrado en el portal de subastas del Banco Ciudad

Constituir un depósito en garantía (un 10% del monto base del lote seleccionado a ser reintegrado en caso de no resultar adjudicatorio)

Adjudicar un lote

Realizar el pago total

Retirar de forma presencial en la sede asignada El organismo aclaró que no se efectúan envíos ni se aceptan reclamos posteriores, lo que refuerza la importancia de la revisión previa.

