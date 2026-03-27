Revelan detalles inéditos de Saturno: cómo son sus anillos y su atmósfera

Dos trabajos en conjunto de la NASA sumaron nueva información sobre el planeta. Capturas hechas en agosto de 2024 complementa varios años de investigaciones sobre ondas atmosféricas y otros detalles de la actividad.

Esta imagen fue tomada por Hubble el 22 de agosto de 2024 en luz visible como parte del programa de monitoreo OPAL.

Astrónomos revelaron detalles inéditos de la atmósfera y de los anillos del planeta Saturno , luego de observaciones gracias a la colaboración de los telescopios espaciales James Webb y Hubble , ambos de la NASA , que han logrado observar el planeta en distintas longitudes de onda durante el segundo semestre de 2024.

Estas imágenes, captadas con 14 semanas de diferencia, ofrecen la oportunidad de analizar la dinámica, composición y fenómenos meteorológicos de este gigante como nunca antes, además de ampliar el registro de evolución estacional obtenido durante décadas de observación planetaria.

El reciente trabajo conjunto entre las dos principales herramientas orbitales de la NASA complementa varios años de investigaciones realizadas por instrumentos como la sonda Cassini , cuya misión se extendió entre 1997 y 2017 , y renueva la capacidad de los astrónomos para rastrear la historia climática saturniana.

En el estudio infrarrojo obtenido por el Webb el 29 de noviembre de 2024, destaca la visibilidad de una corriente en chorro persistente de larga duración —conocida como “onda de cinta”— serpenteando por las latitudes medias del hemisferio norte , un fenómeno que permite inferir la influencia de ondas atmosféricas internas que no podrían ser detectadas desde la Tierra.

Apenas por debajo, se evidencia una pequeña mancha, remanente de la “Gran Tormenta de Primavera” de Saturno, cuya actividad se extendió entre 2010 y 2012 y cuyas huellas siguen siendo analizadas.

Embed - NASA Webb Telescope on Instagram: "Amaze, amaze, amaze! @NASAWebb teamed up with @NASAHubble, observing Saturn in complementary wavelengths of light to give us a richer, more layered understanding of its atmosphere. These images were each captured in 2024, just 14 weeks apart from each other. In both images, we’re seeing the sunlit face of Saturn’s rings; in Webb’s infrared view (slide 1), the rings look extremely bright because they are made of highly reflective water ice. Webb’s image also highlights the long-lived jet stream known as the “ribbon wave” across the northern mid-latitudes. The small spot just below that represents a remnant from the “Great Springtime Storm” of 2011 and 2012 with several other storms dotting the Southern Hemisphere. Saturn’s poles also appear distinctly gray-green in this image. This color could come from a layer of high-altitude aerosols in Saturn’s atmosphere that scatters light differently at those latitudes. Another possible explanation is auroral activity, as charged molecules interacting with the planet’s magnetic field can produce glowing emissions near the poles. Both images sense sunlight reflected from Saturn’s banded clouds and hazes. Hubble’s visible light view (slide 2) reveals subtle color variations across the planet while Webb’s infrared view senses clouds and chemicals at many different depths in the atmosphere, from the deep clouds to the tenuous upper atmosphere. Read more at the link in @NASAWebb’s bio. Image credit: NASA, ESA, CSA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael Wong (UC Berkeley); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI) #NASA #Webb #Hubble #Planet #Saturn Image descriptions in comments." View this post on Instagram

La imagen del Hubble, tomada el 22 de agosto de 2024 en luz visible, fue parte del programa de monitoreo OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy) como muestra de la conocida estructura de bandas atmosféricas y los anillos del planeta, realzando variaciones cromáticas en la superficie. En la captura se identifican con claridad varias lunas: Janus, Mimas y Epimeteo.

Mientras tanto, el análisis infrarrojo del James Webb permite ingresar desde las nubes profundas hasta la atmósfera superior, “pelando” las capas del planeta a diversas altitudes. Este método ofrece información sobre la distribución de compuestos y aerosoles en formas que sólo serían posibles con la combinación de observaciones multilongitud de onda. Así, los científicos pueden construir un modelo tridimensional de la atmósfera saturniana, algo antes considerado inalcanzable para una sola plataforma instrumental, según la NASA.

Las imágenes publicadas en 2024 detallan fenómenos como tormentas dispersas en el hemisferio sur y la persistencia del inusual hexágono polar en el hemisferio norte, estructura descubierta por la sonda Voyager en 1981. Su detección reciente destaca la vigencia de ciertos procesos atmosféricos gigantes a lo largo de décadas.

La NASA advierte que estas podrían ser las últimas imágenes de alta resolución del hexágono durante los próximos 15 años, ya que el polo norte de Saturno entrará en un invierno prolongado -oscureciéndose hasta el 2040.

La observación reciente de los polos mediante Webb muestra una marcada coloración gris verdosa cerca de los 4,3 micras, fenómeno que la NASA relaciona con una posible capa de aerosoles de gran altitud que dispersa la luz en esas regiones.

La NASA hará una misión para explorar la luna más grande de Saturno, con un helicóptero

El sueño de explorar las lunas de saturno se hace real: la NASA prepara una misión científica que apunta a estudiar en detalle a Titán, la luna más grande de Saturno. El proyecto propone enviar un helicóptero robótico llamado Dragonfly, para investigar el entorno y así poder analizar la composición química del suelo de este satélite.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia destinada a investigar uno de los entornos más enigmáticos del Sistema Solar, ya que Titán es considerado como un objetivo prioritario dentro de la exploración planetaria por los especialistas. Este satélite posee una atmósfera densa y una superficie cubierta por compuestos orgánicos complejos que, se espera, puedan aportar información precisa sobre los procesos químicos que precedieron al surgimiento de la vida en la Tierra.

La expectativa parte de que, la luna saturnina presenta características poco comunes entre los cuerpos del Sistema Solar, tiene un tamaño de aproximadamente media tierra y supera con tranquilidad el diámetro del planeta Mercurio. Es por eso que el mismo constituye un foco particular en materia de estudio de la dinámica orbital.