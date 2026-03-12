Por qué no se ven las estrellas desde el espacio: un astronauta de la NASA explica este fenómeno + Seguir en









Aunque muchos usan la falta de estos astros para alimentar teorías de conspiración, la causa es puramente física: la intensa luz solar.

Charles M. Duke, uno de los pocos hombres en pisar la Luna, aclaró, a través de un reel de Instagram por qué las estrellas parecen desaparecer cuando se observa el espacio desde una nave o el suelo lunar.

En las misiones tripuladas, las cámaras capturan un vacío absoluto donde las estrellas parecen haber desaparecido. Por ese motivo y a diferencia de lo que ocurre en la superficie terrestre durante la noche, estos astros nunca aparecen en esas imágenes ni en las vistas que describen los astronautas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por años, este fenómeno ha sido el argumento principal de quienes sostienen que los viajes espaciales y sus fotografías son falsas o están manipuladas. No obstante, la razón es puramente física: el exceso de luz solar.

Charles M. Duke, uno de los pocos hombres en pisar la Luna por la NASA, aclaró, a través de un reel de Instagram por qué las estrellas parecen desaparecer cuando se observa el espacio desde una nave o el suelo lunar. Duke, que participó en el programa Apolo y formó parte de la misión Apollo 16, detalló que el espacio, en nuestro sistema planetario, está directamente iluminado por el Sol y el resplandor es tan intenso que eclipsa la luz de los astros lejanos.

“Durante todo el camino a la Luna, por ejemplo, al mirar por la ventana, los únicos objetos que ves son el Sol, la Luna y la Tierra. Todo lo demás es negro”, expuso Duke. Por otro lado, añadió: “En la Tierra, solo porque de noche estás orientado en dirección opuesta al sol, podés ver las estrellas. Pero cuando estás en el espacio, siempre estás bajo la luz directa del sol, así que no podés verlas”.

estrellas Un astronauta de la NASA explicó por qué no se ven las estrellas desde el espacio, a contrario de la Tierra. Cuándo se pueden ver las estrellas El escenario se transforma cuando la nave queda a oscuras. Duke explicó que eso ocurre, por ejemplo, cuando se pasa por el lado oscuro de la Luna: “Cuando das la vuelta y quedás detrás, en la noche de la Luna, mirás hacia afuera y podés ver las estrellas”. Sin el resplandor del sol, la oscuridad total permite que el ojo humano finalmente distinga las estrellas lejanas.

La misión Apolo 16 destacó como una de las más exitosas del programa. Mientras Mattingly orbitaba el módulo de mando, Duke y Young exploraron el cráter Descartes, recorriendo casi 27 kilómetros en el vehículo lunar y recolectando casi 96 kg de muestras geológicas.

Temas NASA

Ciencia

Astronautas