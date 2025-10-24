Atención ANSES: sólo estas personas cobrarán $85.000 en octubre 2025

Para solicitar la Ayuda Escolar Anual, los titulares deberán presentar la Libreta AUH, que certifica que los menores cumplieron el ciclo escolar lectivo.

El objetivo de la Ayuda Escolar Anual es ayudar a solventar los gastos escolares, como la compra de útiles, uniforme o transporte.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa con su calendario de pagos correspondiente a octubre 2025 . En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 1,88% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Uno de los grupos de titulares que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Este mes, sus titulares podrán acceder a la Ayuda Escolar Anual, un bono de pago único que se cobra por cada menor en edad escolar , desde el jardín hasta el nivel secundario. ¡Conocé cómo solicitarlo!

La Ayuda Escolar Anual es una asignación de pago único que se entrega por cada hijo en edad escolar. Su propósito es ayudar a solventar todo lo que respecta a gastos escolares , como la compra de útiles, uniformes o transporte.

Por decisión del Gobierno Nacional, el monto base de la Ayuda Escolar Anual es de $42.039. Sin embargo, la entidad liquida un complemento extraordinario para alcanzar un total de $85.000 por cada menor escolarizado.

Pueden acceder a este beneficio aquellas personas que tienen hijos a cargo que concurran a la escuela (ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal) y que reciban la Asignación Familiar por Hijo/Hijo con Discapacidad o la Asignación Universal por Hijo/Hijo con Discapacidad .

Por su parte, el menor debe tener entre 45 días y 17 años inclusive. Y se debe demostrar con la certificación de alumno regular que asiste de forma activa a algún establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial.

Sin embargo, si el hijo presenta alguna discapacidad, no hay límites de edad para el cobro. El único requisito es que se pueda comprobar la asistencia a algún centro de aprendizaje oficial o especial (público o privado), que reciba apoyo de maestros particulares, concurra a talleres protegidos o de formación laboral, o reciba alguna rehabilitación.

Cómo solicitar la Ayuda Escolar

Para solicitar este pago, es necesario presentar la Libreta AUH. Este es un formulario obligatorio que debe completar el titular de la prestación para certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por ANSES, donde se acreditan los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes.

Además, con este documento, también podrás acceder al monto retenido de la prestación. Todos los meses, la entidad reserva el 20% del valor de la AUH y lo abona todo junto con este trámite.

Cómo y cuándo se cobra la Ayuda Escolar de ANSES

El pago se acredita de forma automática con la presentación de la Libreta AUH. Este trámite puede hacerse a través de "mi ANSES" (utilizando la app o ingresando a la web del organismo), y el único formulario válido para completar es el que se genera por esa plataforma.

También, podés presentarla en alguna oficina de atención presencial de la entidad sin turno previo.