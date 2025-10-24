La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya está preparando su calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025. Además, por decisión del Gobierno Nacional, la entidad confirmó un aumento del 2,1%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
ANSES confirmó un pago único para noviembre 2025 que llega a los $417.000
Estas asignaciones extraordinarias están destinadas a quienes registran eventos familiares significativos, como un nacimiento, matrimonio o adopción.
En este contexto, el organismo previsional informó sobre las actualizaciones de los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU), aquellas prestaciones destinadas a quienes registran eventos familiares significativos, como un matrimonio, nacimiento o adopción.
Quiénes pueden acceder al Pago Único por Adopción de ANSES
Esta prestación le corresponde a:
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Empleados rurales y de temporada.
- Personas con prestación por desempleo.
- Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.
- Beneficiarios de una ART.
- Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Hijo con Discapacidad o por Embarazo.
Por otro lado, los requisitos para acceder a la Asignación por Adopción varían según el tipo de ayuda económica que reciba la familia. En el caso de los titulares de la AUH, por ejemplo, la Ley 27.611 establece que, para acceder al beneficio, el grupo familiar debe haber cobrado esta prestación en el mes en que se dictó la sentencia de adopción.
Los beneficiarios del SUAF, por su parte, pueden obtener el pago siempre que cumplan con los límites de ingresos vigentes: el tope individual será de $2.453.608; mientras que, el de la familia se elevará a $4.907.216 en noviembre 2025.
Monto de la APU por adopción en noviembre 2025
Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.
Con esta actualización, el monto de la asignación por adopción pasará a $417.115. Recordá que este programa se entrega en un único pago por cada evento registrado.
Paso a paso: cómo solicitar la APU por adopción
El trámite se puede realizar a través del sitio web oficial de la entidad, en su canal Atención Virtual, o de forma presencial en una oficina con turno previo. Tené en cuenta que la solicitud debe realizarse dentro de un plazo de entre los 2 meses y hasta 2 años después de la sentencia de adopción.
- Acreditá tus datos personales: revisá si tu información y vínculos familiares están actualizados en la plataforma web de "mi ANSES".
- Reuní toda la documentación correspondiente: la sentencia judicial de adopción, la partina de nacimiento del niño o niña adoptado/a, y los Documentos de Identidad Nacional (DNI) del menor y de las madres y/o padres.
- Ingresá a la sección "Atención Virtual", elegí la opción Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción y seguí los pasos.
