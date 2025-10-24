ANSES confirmó un pago único para noviembre 2025 que llega a los $417.000

Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% el próximo mes, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el INDEC.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) ya está preparando su calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025 . Además, por decisión del Gobierno Nacional, la entidad confirmó un aumento del 2,1% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

En este contexto, el organismo previsional informó sobre las actualizaciones de los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) , aquellas prestaciones destinadas a quienes registran eventos familiares significativos, como un matrimonio, nacimiento o adopción .

Por otro lado, los requisitos para acceder a la Asignación por Adopción varían según el tipo de ayuda económica que reciba la familia. En el caso de los titulares de la AUH , por ejemplo, la Ley 27.611 establece que, para acceder al beneficio, el grupo familiar debe haber cobrado esta prestación en el mes en que se dictó la sentencia de adopción .

Los beneficiarios del SUAF , por su parte, pueden obtener el pago siempre que cumplan con los límites de ingresos vigentes : el tope individual será de $2.453.608; mientras que, el de la familia se elevará a $4.907.216 en noviembre 2025.

Monto de la APU por adopción en noviembre 2025

Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

Con esta actualización, el monto de la asignación por adopción pasará a $417.115. Recordá que este programa se entrega en un único pago por cada evento registrado.

Paso a paso: cómo solicitar la APU por adopción

El trámite se puede realizar a través del sitio web oficial de la entidad, en su canal Atención Virtual, o de forma presencial en una oficina con turno previo. Tené en cuenta que la solicitud debe realizarse dentro de un plazo de entre los 2 meses y hasta 2 años después de la sentencia de adopción.