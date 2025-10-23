ANSES ya está depositando hasta $322.000 a personas desempleadas y estos son los requisitos para acceder

El organismo previsional comenzó a acreditar los pagos correspondientes al décimo mes del año.

ANSES informó sobre los montos finales a la ayuda económica para trabajadores desempleados.

El Gobierno Nacional implementó un programa de asistencia económica para trabajadores desempleados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga un monto de hasta $322.000 en octubre de 2025. Este beneficio brinda un respaldo económico temporal a quienes cumplen con los requisitos establecidos y se encuentran en situación de desempleo.

El pago se realizará antes de las elecciones y su valor se calcula en base al 75% del salario promedio de los últimos seis meses laborales. Sin embargo, el monto no superará el límite establecido por el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) . Este apoyo no está incluido en los ajustes periódicos que reciben otros beneficios sociales, ya que se trata de una medida excepcional para aliviar la situación de quienes enfrentan dificultades económicas tras quedar sin trabajo.

La Prestación por Desempleo es un subsidio económico que el Estado otorga a través de ANSES. Este beneficio está destinado a trabajadores que perdieron su empleo formal , ya sea en relación de dependencia o en el sector de la construcción.

El Ministerio de Capital Humano trabaja en conjunto con ANSES para garantizar que los pagos se realicen de manera oportuna.

El beneficio está disponible para trabajadores despedidos sin causa , aquellos cuyo contrato finalizó, o que enfrentan situaciones como quiebra del empleador, no renovación de contrato, fallecimiento del empleador unipersonal o enfermedades que les impidan continuar trabajando.

Los requisitos varían según el tipo de empleo:

Trabajadores en relación de dependencia permanente : 6 meses con aportes en los últimos 3 años.

: 6 meses con aportes en los últimos 3 años. Empleados eventuales o de temporada : 12 meses con aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados antes del despido.

: 12 meses con aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados antes del despido. Trabajadores de la construcción: 8 meses con aportes en los últimos 2 años previos al final de la obra.

Cómo solicitar la prestación por Desempleo de ANSES

El trámite para solicitar el beneficio se puede realizar presencialmente en las oficinas de ANSES, con turno previo, o a través de la página web oficial. Los solicitantes deben presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI) .

. Documentación que acredite el cese laboral, como telegramas de despido, sentencias de quiebra o certificados médicos, según corresponda.

Montos de la prestación por Desempleo en octubre 2025

El monto mensual de la prestación equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos 6 meses de trabajo. No obstante, existe un tope máximo de $322.000, basado en el Salario Mínimo Vital y Móvil. La cantidad de pagos depende de los aportes realizados, con un máximo de 12 meses consecutivos.

Cuándo cobro la prestación por Desempleo

El calendario de pagos para octubre de 2025 se organiza de la siguiente manera:

Plan 1 (beneficiarios activos):

DNI terminados en 0 y 1: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 21 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 23 de octubre.

Plan 2 (nuevos beneficiarios):

Todas las terminaciones de DNI: del 1 al 10 de octubre.

El beneficio se depositará directamente en la cuenta bancaria registrada por el titular, según el cronograma de pagos de ANSES.