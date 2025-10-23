SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
23 de octubre 2025 - 08:30

Complemento Leche de ANSES: ¿Tiene aumento en noviembre 2025?

El organismo previsional informó sobre el beneficio extra que reciben los titulares inscriptos al plan de 1000 días.

El organismo previsional informó sobre el aumento del Complemento Leche.

El organismo previsional informó sobre el aumento del Complemento Leche.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos para el Complemento Leche en noviembre de 2025. Este beneficio forma parte del Plan 1000 Días y busca garantizar una nutrición adecuada para embarazadas y niños menores de 3 años. El ajuste responde al Decreto 274/2024, que vincula los incrementos al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Complemento Leche recibió un aumento del 2,08% para noviembre, elevando su monto a $45.142. Este dinero se acredita de manera automática en la cuenta de los beneficiarios, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Informate más
ANSES billetes.webp

Quiénes acceden al Complemento Leche de ANSES

El Complemento Leche está dirigido a dos grupos específicos:

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir de los 3 meses de gestación.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan hijos de hasta 3 años de edad.

Este beneficio se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal. Su objetivo es asegurar el acceso a alimentos esenciales, como la leche, durante los primeros años de vida.

Cómo se solicita el Complemento Leche

El Complemento Leche no requiere un trámite adicional. ANSES lo acredita automáticamente a los beneficiarios que ya reciben la AUH o la AUE. Esto simplifica el proceso y garantiza que las familias accedan al beneficio sin demoras.

Monto del Complemento Leche en noviembre

En noviembre de 2025, el Complemento Leche tendrá un valor de $45.142. Este monto se actualizó según el IPC de septiembre, que registró un aumento del 2,08%.

Monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibió un aumento del 2,1% en noviembre. Los nuevos montos son:

  • AUH por menor: $119.713,23 (se cobra el 80% mensual, es decir, $95.770,58; el 20% restante se liquida con la Libreta AUH).
  • AUH con Discapacidad: $389.808,61 (se cobra al 100%).
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $59.862,25.
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: $194.910,94.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias