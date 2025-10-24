ANSES: cómo quedan los montos de las jubilaciones en noviembre 2025 con el nuevo aumento







Tras la publicación de la inflación correspondiente a septiembre, el organismo confirmó los montos del próximo mes.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en noviembre de 2025 con el nuevo ajuste. Depositphotos

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer cuánto cobrarán los jubilados y pensionados a partir de noviembre tras darse a conocer de cuánto fue la inflación de septiembre. El Decreto 274/2024 establece que estas prestaciones y también las asignaciones deberán tener aumentos mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Además, también se confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 que reciben aquellos jubilados y pensionados que perciben la mínima. Para aquellos que cobren un monto mayor, se les depositará un proporcional para que lleguen al piso que el bono tiene como objetivo.

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp De cuánto será el aumento a los jubilados en noviembre 2025 y cómo quedan los montos El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer que Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre fue de 2,1%. Según la formula de movilidad vigente, los jubilados y pensionados deben recibir ajustes mensuales que tengan como referencia el dato de inflación más reciente.

De modo que estos haberes quedan así a partir de noviembre de 2025:

Jubilación mínima: $333.157,28

Jubilación máxima: $2.241.604,19

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32

Pensión No Contributiva: $304.647,87

