24 de octubre 2025 - 09:00

ANSES: cómo quedan los montos de las jubilaciones en noviembre 2025 con el nuevo aumento

Tras la publicación de la inflación correspondiente a septiembre, el organismo confirmó los montos del próximo mes.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en noviembre de 2025 con el nuevo ajuste.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer cuánto cobrarán los jubilados y pensionados a partir de noviembre tras darse a conocer de cuánto fue la inflación de septiembre. El Decreto 274/2024 establece que estas prestaciones y también las asignaciones deberán tener aumentos mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Además, también se confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 que reciben aquellos jubilados y pensionados que perciben la mínima. Para aquellos que cobren un monto mayor, se les depositará un proporcional para que lleguen al piso que el bono tiene como objetivo.

De cuánto será el aumento a los jubilados en noviembre 2025 y cómo quedan los montos

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer que Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre fue de 2,1%. Según la formula de movilidad vigente, los jubilados y pensionados deben recibir ajustes mensuales que tengan como referencia el dato de inflación más reciente.

De modo que estos haberes quedan así a partir de noviembre de 2025:

  • Jubilación mínima: $333.157,28
  • Jubilación máxima: $2.241.604,19
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32
  • Pensión No Contributiva: $304.647,87

