El beneficio de ANSES para jubilados ideal para fin de mes: cómo acceder al 10% y 40% de descuento







Más de 7.000 comercios del país ofrecen rebajas automáticas para quienes cobran su jubilación con tarjeta de débito.

Beneficios ANSES ofrece descuentos para que los beneficiarios lleguen a fin de mes.

Llega el fin de mes, pero los jubilados y pensionados cuentan con una herramienta que les permite ahorrar en los gastos del hogar. Se trata de Beneficios ANSES, un programa que ofrece descuentos en miles de comercios y cadenas de supermercados de todo el país.

El objetivo de esta iniciativa es acompañar a quienes cobran a través del organismo previsional, con rebajas que van del 10% al 40%, además de reintegros y promociones especiales en bancos asociados.

Beneficios jubilados FreePik.es Qué son los Beneficios ANSES El programa Beneficios ANSES permite a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones acceder a descuentos en compras realizadas con la tarjeta de débito donde se acreditan sus haberes.

Actualmente, hay más de 7.000 locales adheridos y 13.000 puntos de venta activos, entre supermercados, farmacias, ópticas y tiendas de productos básicos. Entre las principales cadenas se encuentran Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Día, La Anónima, Chango Más y Josimar.

En la mayoría de los casos, las rebajas son del 10% en todos los rubros y del 20% en productos de limpieza y perfumería. Si bien algunos locales no imponen tope, hay otros que si aplican límites por compra, como Carrefour que tiene hasta $35.000, Día con $2.000 por transacción o Chango Más que tiene hasta $15.000.

Además, el programa no requiere inscripción previa ni trámites adicionales, el descuento se aplica automáticamente al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. Cómo acceder a los Beneficios ANSES para jubilados Para aprovechar los descuentos, los beneficiarios solo deben pagar con la tarjeta de débito con la que cobran sus haberes. En algunos comercios se pide presentar el DNI al momento del pago, aunque no en todos los casos. Los jubilados que perciben sus haberes en Banco Nación o Banco Galicia pueden acceder a beneficios adicionales: Banco Nación: reintegro del 5% adicional en compras con tarjeta a través de la app, con un tope mensual de $20.000.

reintegro del 5% adicional en compras con tarjeta a través de la app, con un tope mensual de $20.000. Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés con topes de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. El programa no genera costos para el Estado, ya que los descuentos son financiados por los supermercados y bancos que participan de la iniciativa.

Temas ANSES