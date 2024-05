Atención: de cuánto será la multa por circular con la VTV vencida en junio 2024

vtv.jpg

Cuál será el valor de la multa por conducir con la VTV vencida en junio 2024

Cuando se vence el mes que corresponde a cada auto o moto, automáticamente se entra en infracción, por lo que ante un control policial, si no se tiene la certificación de haber realizado en tiempo la VTV, el titular del vehículo será multado. Hay dos infracciones posibles: no tener la verificación vigente o tenerla pero no contar con la oblea correspondiente en el parabrisas. La primera es una infracción grave, la segunda en menor en el monto, pero de todos modos es una falta que se sanciona con multa económica.