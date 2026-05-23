Aumento de AUH en junio 2026: montos confirmados por ANSES y qué pasa con la Tarjeta Alimentar

Conocé cómo se acomodan los valores de esta prestación que otorga el organismo, de acuerdo a los aumentos definidos por la reglamentación vigente.

Durante junio la Tarjeta Alimentar conservará los valores establecidos tras el aumento aplicado en mayo de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará en junio de 2026 un nuevo incremento para las asignaciones familiares y universales. El ajuste será de 2,6% y tomará como referencia la inflación registrada durante abril.

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La actualización también alcanzará a las jubilaciones y otras prestaciones sociales bajo el esquema de movilidad vigente. El mecanismo actual establece subas mensuales vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo valor desde el próximo mes. El beneficio está destinado a personas desocupadas, trabajadores informales y empleados del servicio doméstico.

ANSES confirmó que la AUH ascenderá a $144.562 por hijo durante junio de 2026. El organismo aplicará el incremento de acuerdo con la movilidad mensual determinada por la inflación. El monto efectivo que reciben las familias será de $115.650 por hijo. ANSES retiene el 20% de la prestación y libera ese dinero a fin de año tras la presentación de la certificación de escolaridad y controles sanitarios.

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanzará los $472.095 desde junio . Ese beneficio no posee límite de edad para los titulares con discapacidad. La AUH corresponde a hogares con menores de 18 años cuyos progenitores se encuentran desocupados o desarrollan tareas informales. El beneficio también contempla a trabajadores del servicio doméstico registrados.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES

Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar para junio: las escalas, según la cantidad de hijos

El Gobierno nacional mantendrá en junio los valores actualizados de la Tarjeta Alimentar. El programa recibió en mayo un incremento de 38,3% después de casi dos años sin modificaciones:

las familias con un hijo y las titulares de la Asignación por Embarazo cobrarán $72.250

hogares con dos hijos percibirán $113.299

las familias con tres hijos o más accederán a $149.425 mensuales

El aumento aplicado en mayo modificó los ingresos totales de las familias beneficiarias. El complemento alimentario forma parte de las políticas de asistencia social administradas por ANSES.

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Calendario y fechas de cobro de ANSES para junio de 2026

ANSES informó que los beneficiarios podrán verificar las fechas de cobro mediante la plataforma digital del organismo. El sistema permite consultar el calendario correspondiente a cada prestación. Los titulares deben ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El organismo habilita allí la información vinculada al lugar y fecha de acreditación.

El calendario de pagos se organiza habitualmente según la terminación del Documento Nacional de Identidad. En este marco la AUH se organizará bajo las siguientes fechas de cobro:

lunes 8 de junio: DNI terminados en 0

martes 9 de junio: DNI terminados en 1

miércoles 10 de junio: DNI terminados en 2

jueves 11 de junio: DNI terminados en 3

viernes 12 de junio: DNI terminados en 4

martes 16 de junio: DNI terminados en 5

miércoles 17 de junio: DNI terminados en 6

jueves 18 de junio: DNI terminados en 7

viernes 19 de junio: DNI terminados en 8

lunes 22 de junio: DNI terminados en 9

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¿Cómo evolucionó el poder de compra de la AUH y los planes sociales en el último año?

El valor real de la AUH registró una caída interanual de 1,5% si se toma únicamente el monto de la asignación y se descuenta el efecto de la inflación. Ese cálculo surge de la comparación del poder adquisitivo del beneficio. El escenario cambia cuando se incorpora el complemento de la Tarjeta Alimentar. El aumento de 38,3% aplicado sobre ese programa permitió sostener el nivel de ingresos de las familias beneficiarias.

La AUH muestra actualmente un incremento real de 100,6% frente a noviembre de 2023, último mes completo de la gestión anterior. Ese porcentaje contempla el efecto inflacionario sobre el valor nominal de la prestación. El aumento real baja a 50,8% cuando se suma la Tarjeta Alimentar al cálculo general. Ese dato contempla el ingreso combinado entre asignación universal y asistencia alimentaria.

ANSES también actualizará otras prestaciones universales durante junio de 2026 y los nuevos valores serán los siguientes: