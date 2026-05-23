Hasta 6 grados de mínima en el AMBA: cómo seguirá el clima este fin de semana largo

El AMBA encara una mañana gélida y con pronóstico agradable. Análisis arrojaron que se espera un aumento progresivo de las máximas y humedad aunque sin lluvias para el resto del país.

La mínima en el AMBA podría oscilar entre los 6 y 10 grados para este sábado.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta una mañana de sábado gélida con mínimas de oscilen entre los 6 y 10 grados. A su vez, análisis arrojaron que se espera un aumento progresivo de las máximas y humedad aunque sin lluvias para el resto del país.

El sitio Meteored advirtió para este sábado marcas entre los 10 y 15 grados en CABA, aunque pueden bajar hasta los 6 grados en el conurbano. A su vez, espera una jornada con "nubosidad variable pero ratos de sol, apta para actividades al aire libre".

Hacia el domingo se espera la misma tendencia aunque la máxima llegaría a a16 grados y el lunes feriado por el 25 de mayo marcaría un nuevo incremento térmico, con máxima en 18 grados y vientos leves del sector norte.

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Cómo seguirá el tiempo en el resto del país

Para la Patagonia y La Pampa se prevén registros entre 0 y 4 grados mientras en Cuyo las mínimas estarán entre los 3 y 7 grados, y en el norte entre 4 y 8, advirtió el sitio. A su vez, las temperaturas máximas esperan valores de 18 grados para Chubut o entre 14 °C y 18 °C para la región central del país, mientras el norte argentino podría vivir hasta 22 grados.

frioo Para la Patagonia y La Pampa se prevén registros entre 0 y 4 grados.

Recién desde el domingo, siguió Meteored, llegaría una circulación de viento que "favorecerá un lento y progresivo ascenso térmico". Hacia el lunes y martes predominará la estabilidad y "el viento del norte aportará algo más de humedad" aunque sin lluvias.



