Atención jubilados: Estos son los programas de descuentos y beneficios a los que pueden acceder

En ocasiones, los jubilados desconocen los programas de descuentos y beneficios que tienen a disposición. Aquí, un repaso por algunos de ellos para que puedan aliviar el bolsillo.

En cada jurisdicción, existen programas de descuentos y beneficios a los que los jubilados pueden acceder. FreePik.es

En distintas partes del país existen programas pensados para que los jubilados puedan ahorrar en compras y servicios básicos. Desde descuentos en supermercados y farmacias, hasta reintegros en transporte y beneficios bancarios, las opciones abarcan necesidades esenciales y varían según la jurisdicción o la entidad que las gestione.

Algunas propuestas requieren inscripción previa, mientras que otras se activan de forma automática con la tarjeta de débito en la que se cobra la jubilación o pensión. En todos los casos, se trata de acuerdos entre organismos públicos, comercios y bancos que buscan sostener el poder de compra de este sector.

Jubilados IPS En cada jurisdicción existen diferentes programas que apuntan a mejorar la situación de los jubilados. Descuentos para jubilados en Ciudad En la Ciudad de Buenos Aires, la Tarjeta Mayor permite acceder a rebajas en comercios, actividades culturales y espectáculos para personas de 60 años o más con residencia mínima de dos años. También están vigentes las tarifas sociales en servicios como luz, gas y agua, que se gestionan ante los entes correspondientes.

En supermercados hay días especiales con descuentos para jubilados, y en transporte ferroviario de media y larga distancia se aplican tarifas reducidas presentando la credencial de ANSES o del IPS.

ANSES, con programas de descuentos en todo el país El plan Beneficios ANSES alcanza a jubilados, pensionados y otros titulares de prestaciones. Ofrece reintegros del 10% al 40% en alimentos, medicamentos, ropa, electrodomésticos y más, al pagar con la tarjeta de débito vinculada al beneficio.

Las compras deben realizarse los lunes, y en algunos casos también martes o miércoles. El reintegro se acredita en hasta 10 días hábiles. El listado de comercios adheridos se consulta en la web oficial de ANSES. jubilados.webp En ocasiones, los jubilados no están al tanto de las promociones y beneficios a los que pueden acceder para aliviar sus gastos. 0221. Cuenta DNI en provincia El Banco Provincia ofrece beneficios para mayores de 60 años que operen con Cuenta DNI, su billetera virtual. Las promociones incluyen descuentos en supermercados, farmacias y comercios de cercanía, con reintegros automáticos en el saldo de la cuenta. Esta herramienta también facilita el acceso a medios de pago digitales, algo especialmente útil en zonas donde no hay sucursales bancarias cercanas o cajeros automáticos disponibles.