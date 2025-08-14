¡Atención jubilados! Este día de agosto 2025 cobran el bono de $70.000, según el número de DNI







El organismo previsional ya comenzó con los pagos de los haberes jubilatorios del octavo mes del año.

ANSES informó sobre los montos de la jubilaciones en agosto 2025. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los haberes jubilatorios para agosto de 2025. Los aumentos se calcularon con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que mostró una variación del 1,6%. Este ajuste forma parte del nuevo sistema de actualización mensual implementado por el gobierno nacional.

El decreto 274/2024 estableció un mecanismo de actualización mensual que reemplazó al anterior sistema de ajustes trimestrales. Este cambio permite una adaptación más rápida de los haberes jubilatorios a los cambios inflacionarios. El objetivo principal del nuevo sistema es mantener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados frente a la inflación.

ANSES billetes.webp Monto de las jubilaciones de ANSES en agosto 2025 La jubilación mínima alcanzó los $314.305,37 en agosto de 2025. Este monto incluye el ajuste por inflación y el bono extraordinario de $70.000. Los beneficiarios que perciben este haber mínimo recibirán un ingreso total de $384.305,37.

El haber máximo se actualizó a $2.114.561,35. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegó a $251.394,80. Con el bono adicional, este beneficio alcanzó los $321.394,80. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez se elevaron a $219.970,45. El refuerzo económico llevó este monto a $289.970,45.

Cómo se cobra el bono de $70.000 El bono de $70.000 está dirigido a los jubilados que perciben la mínima. ANSES pagará este refuerzo junto con el haber mensual de agosto. Los beneficiarios con ingresos superiores a la mínima pero inferiores a $384.305,37 recibirán un monto proporcional.

El bono completo se otorgará a quienes cobren hasta $314.305,37. Quienes perciban montos intermedios recibirán un complemento para alcanzar los $384.305,37. Este refuerzo busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados con menores ingresos. Cuándo cobro la jubilación de ANSES en agosto 2025 El calendario de pagos de ANSES para agosto de 2025 se organizó según la terminación del DNI: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 1: 8/8

Documentos terminados en 2: 12/8

Documentos terminados en 3:13/8

Documentos terminados en 4: 14/8

Documentos terminados en 5: 14/8

Documentos terminados en 6: 18/8

Documentos terminados en 7: 19/8

Documentos terminados en 8: 20/8

Documentos terminados en 9: 21/8 Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 22/8

Documentos terminados en 2 y 3: 25/8

Documentos terminados en 4 y 5: 26/8

Documentos terminados en 6 y 7: 27/8

Documentos terminados en 8 y 9: 28/8

