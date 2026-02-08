Atención jubilados de IPS: la noticia que podría afectar a miles de beneficiarios este mes + Seguir en









El organismo previsional presta cobertura a todos los afiliados provinciales, de manera presencial o virtual.

Atención beneficiarios bonaerenses, cambios en la atención. Imagen: IPS

En la provincia de Buenos Aires, el organismo previsional que cubre a la mayoría de los jubilados y pensionados es el Instituto de Previsión Social (IPS). Su sede principal está en la ciudad de La Plata, pero brinda cobertura en toda la provincia, en la mayoría de los municipios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

También tiene canales de comunicación virtual. Además de sus cuentas oficiales de Instagram, Facebook y Twitter (X), ofrece atención a través de su página web, la línea gratuita 148 y el correo electrónico [email protected]. Sin embargo, en las últimas horas, el organismo previsional informó que una de sus sedes sufrirá cambios importantes, lo que podría afectar la atención de miles de beneficiarios en los próximos meses.

Instituto de Previsión Social Sede principal del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, La Plata. Imagen: IPS Qué sucederá con la oficina de San Isidro de IPS Por otro lado, el IPS informó que la oficina ubicada en San Isidro permanecerá cerrada de forma temporaria. El organismo indicó que la fecha de reapertura será comunicada oficialmente cuando se restablezca la atención al público. Por lo tanto, los vecinos de la zona no podrán ser atendidos ahí.

Mientras tanto, quienes necesiten realizar trámites pueden hacerlo a través de su página web o comunicarse con los teléfonos y vías de contacto. En caso de que se necesite realizar de manera presencial, la alternativa que ofrece el Instituto de Previsión Social es acercarse a los Centros de Atención Previsional más cercanos: Vicente López (Maipú 3028) y Tigre (Av. Cazón 171). Ambos atienden de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30h.

Temas Jubilados

IPS