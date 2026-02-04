Gran noticia para los jubilados y pensionados de IPS: los descuentos que tenés que conocer + Seguir en









Si percibís tu jubilación a través organismo previsional bonaerense vas a tener un beneficio exclusivo.

El beneficio exclusivo para los jubilados bonaerenses. Imagen: Freepik

El Instituto de Previsión Social (IPS) es el organismo encargado de administrar las jubilaciones y pensiones en la provincia de Buenos Aires. Atiende a personas que aportaron al sistema previsional provincial y les brinda prestaciones económicas cuando alcanzan la edad o los años de servicio requeridos para jubilarse, así como a quienes acceden a pensiones conforme a la normativa vigente.

Este organismo también diseña beneficios sociales adicionales para sus jubilados y pensionados, más allá del cobro de haberes regulares. Una de las últimas novedades para enero y febrero de 2026 es un beneficio exclusivo para quienes perciben sus haberes a través del Banco Provincia.

Jubilados El beneficio exclusivo para los jubilados del IPS. Imagen: Freepik Los beneficios de Cuenta DNI para los jubilados de IPS El beneficio de Cuenta DNI consiste en un descuento adicional del 5% que se aplica sobre las promociones ya vigentes en cadenas de supermercados adheridas cuando las personas jubiladas o pensionadas del IPS pagan con la billetera digital (ya sea mediante QR o Clave DNI). Ese reintegro de hasta $5.000 por semana por persona y por cadena permite potenciar el ahorro en compras básicas, especialmente en alimentos y productos de consumo diario.

Este beneficio se suma a las promociones generales que ofrecen varias cadenas de supermercados con devoluciones que pueden ir del 10% al 20% con y sin topes, por lo que quienes acceden al beneficio de IPS pueden combinarlo con las promociones habituales para maximizar su ahorro en cada compra.

Para acceder a este descuento, es necesario que la persona jubilada o pensionada tenga habilitada la Cuenta DNI del Banco Provincia y cobre sus haberes mediante esa cuenta. El sistema reconoce automáticamente la condición del beneficiario al efectuar el pago con la billetera digital, facilitando el acceso a los reintegros sin trámites adicionales en el punto de venta.

