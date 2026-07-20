Calendario de pagos de ANSES del 20 al 25 de julio: ¿quiénes cobran esta semana?

El organismo difundió las fechas de cobro previstas para este mes con el orden establecido por terminación del documento.

ANSES continúa con el cronograma de julio y esta semana se acreditan pagos para titulares de asignaciones y jubilaciones, según el DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa durante la semana del 20 al 25 de julio con el calendario de pagos correspondiente al séptimo mes del año. En estos días se acreditan prestaciones para jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y otros beneficios que siguen el esquema definido según la terminación del DNI.

Durante esta semana continuarán los pagos para quienes tienen DNI terminados en 7, 8 y 9 dentro de algunas asignaciones, mientras que otros grupos previsionales ya avanzaron con sus fechas iniciales de cobro.

Los titulares deben tener en cuenta que los montos de julio incluyen las actualizaciones previstas para las prestaciones sociales y los complementos que puedan corresponder según cada beneficio.

El calendario de ANSES organiza los depósitos de julio de acuerdo con cada prestación. Durante la semana del 20 al 25 de julio, el esquema previsto es el siguiente:

El organismo previsional recuerda que la fecha indicada corresponde al día en que el dinero queda disponible y que no es necesario realizar trámites adicionales para recibir el depósito cuando los datos personales y bancarios están actualizados.

ANSES

Montos y bonos extra que se acreditan en estos días

En el caso de los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, sigue vigente el refuerzo económico adicional de $70.000 establecido por el Gobierno nacional para complementar los ingresos de ese grupo.

Jubilaciones y Pensiones

jubilación mínima: $411.989,33. Con el bono extraordinario de $70.000 , el haber total asciende a $481.989,33

$411.989,33. Con el , el haber total asciende a PNC por Invalidez y Vejez: $358.392,53

$358.392,53 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.591,46

Asignaciones Universales (AUH y AUE)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE): el monto total bruto es de $148.049 por hijo. El pago mensual en mano (el 20% retenido es de $118.079)

el monto total bruto es de $148.049 por hijo. El pago mensual en mano (el 20% retenido es de AUH con Discapacidad: $482.062

Para conocer el importe exacto a cobrar, los titulares pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social, donde se encuentra disponible la información personal de cada beneficio.

Qué hacer si no se depositó tu pago en la fecha indicada

Si llegada la fecha asignada el dinero no aparece acreditado, ANSES recomienda verificar primero que la prestación continúe vigente y que los datos personales estén correctamente registrados en el sistema. En muchos casos, una diferencia en la información del titular puede generar demoras o inconvenientes en la liquidación.

El primer paso es ingresar a Mi ANSES y revisar la sección correspondiente a la prestación para comprobar si existe alguna modificación, suspensión o aviso pendiente. También es importante controlar la cuenta bancaria declarada como medio de cobro.

Si el problema persiste, el beneficiario puede comunicarse con ANSES mediante sus canales oficiales de atención o solicitar un turno presencial para revisar la situación. El organismo cuenta con oficinas distribuidas en todo el país para resolver consultas relacionadas con pagos, datos personales y trámites previsionales.

Además, quienes cobran por primera vez una prestación deben confirmar que la cuenta bancaria o el medio de pago asignado esté correctamente habilitado. Un error en la carga de datos puede impedir que el depósito se refleje en la fecha prevista.