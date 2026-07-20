Buenas noticias para los jubilados de IPS: confirman el calendario de pago de julio 2026 + Agregar ámbito en









El organismo provincial difundió las fechas previstas para la acreditación de haberes y recordó un trámite clave para quienes están próximos al retiro.

El organismo bonaerense realizó un anuncio esperado por miles de beneficiarios del sistema previsional. Magnific

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires confirmó el cronograma de pago correspondiente a los haberes de julio de 2026 para jubilados y pensionados del sistema previsional bonaerense. Como ocurre cada mes, las acreditaciones se realizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Aunque el calendario ya fue oficializado, siempre conviene revisar los canales oficiales del IPS ante cualquier modificación excepcional derivada de feriados o situaciones operativas.

El IPS dio a conocer una novedad que impacta en quienes perciben prestaciones a través del instituto provincial. Magnific Cronograma de pago de IPS: cuándo cobro en julio 2026 El IPS informó que el pago de los haberes de julio comenzará el jueves 30 de julio y finalizará el viernes 31 de julio, respetando el esquema habitual de distribución por terminación de DNI. El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

Jueves 30 de julio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Viernes 31 de julio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 El organismo también recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 24 de agosto de 2026, por lo que quienes perciban sus haberes mediante esa modalidad deberán tener presente esa fecha para evitar inconvenientes.

Como sucede todos los meses, los beneficiarios también pueden consultar sus recibos de haberes a través de los servicios digitales del Instituto. Esa herramienta permite verificar el detalle de la liquidación antes o después del cobro, una opción que muchos jubilados ya incorporaron a su rutina para tener toda la información a mano.

Una comunicación oficial volvió a poner el foco en uno de los temas que más consultan los adultos mayores cada fin de mes. Pexels Cómo tramitar la jubilación ordinaria de IPS La jubilación ordinaria es la prestación destinada a quienes reúnen las condiciones de edad y años de servicios exigidas por la normativa vigente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. El trámite debe iniciarse una vez cumplidos esos requisitos y con la documentación correspondiente. Entre los aspectos centrales, el IPS indica que la persona interesada debe presentar la documentación personal y aquella que permita acreditar los servicios prestados y los aportes realizados durante su vida laboral. Según cada caso, el organismo puede solicitar información adicional para completar la evaluación del expediente. También es necesario contar con la certificación de servicios emitida por el empleador cuando corresponda y reunir la documentación respaldatoria que permita verificar la historia laboral. Si existen períodos trabajados en distintos organismos o regímenes previsionales, el análisis puede requerir pasos adicionales antes de la resolución definitiva. Si durante la evaluación surge alguna inconsistencia en la documentación o en los registros laborales, el organismo puede requerir nuevas constancias antes de emitir una resolución.

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