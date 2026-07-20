El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires confirmó el cronograma de pago correspondiente a los haberes de julio de 2026 para jubilados y pensionados del sistema previsional bonaerense. Como ocurre cada mes, las acreditaciones se realizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Buenas noticias para los jubilados de IPS: confirman el calendario de pago de julio 2026
El organismo provincial difundió las fechas previstas para la acreditación de haberes y recordó un trámite clave para quienes están próximos al retiro.
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Aunque el calendario ya fue oficializado, siempre conviene revisar los canales oficiales del IPS ante cualquier modificación excepcional derivada de feriados o situaciones operativas.
Cronograma de pago de IPS: cuándo cobro en julio 2026
El IPS informó que el pago de los haberes de julio comenzará el jueves 30 de julio y finalizará el viernes 31 de julio, respetando el esquema habitual de distribución por terminación de DNI. El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:
- Jueves 30 de julio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
- Viernes 31 de julio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9
El organismo también recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 24 de agosto de 2026, por lo que quienes perciban sus haberes mediante esa modalidad deberán tener presente esa fecha para evitar inconvenientes.
Como sucede todos los meses, los beneficiarios también pueden consultar sus recibos de haberes a través de los servicios digitales del Instituto. Esa herramienta permite verificar el detalle de la liquidación antes o después del cobro, una opción que muchos jubilados ya incorporaron a su rutina para tener toda la información a mano.
Cómo tramitar la jubilación ordinaria de IPS
La jubilación ordinaria es la prestación destinada a quienes reúnen las condiciones de edad y años de servicios exigidas por la normativa vigente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. El trámite debe iniciarse una vez cumplidos esos requisitos y con la documentación correspondiente.
Entre los aspectos centrales, el IPS indica que la persona interesada debe presentar la documentación personal y aquella que permita acreditar los servicios prestados y los aportes realizados durante su vida laboral. Según cada caso, el organismo puede solicitar información adicional para completar la evaluación del expediente.
También es necesario contar con la certificación de servicios emitida por el empleador cuando corresponda y reunir la documentación respaldatoria que permita verificar la historia laboral. Si existen períodos trabajados en distintos organismos o regímenes previsionales, el análisis puede requerir pasos adicionales antes de la resolución definitiva.
Si durante la evaluación surge alguna inconsistencia en la documentación o en los registros laborales, el organismo puede requerir nuevas constancias antes de emitir una resolución.