Rentas vitalicias de ANSES: ¿cómo reclamar el reajuste mensual de tus haberes?

Una resolución judicial abrió la posibilidad de revisar el cálculo de las rentas vitalicias y reclamar diferencias ante la actualización de haberes.

Los jubilados que cobran una renta vitalicia previsional podrían iniciar reclamos para revisar la actualización de sus haberes, luego de una resolución de la Justicia Federal que analizó la forma en que se aplican los mecanismos de movilidad sobre estas prestaciones. El conflicto involucra a personas que se jubilaron bajo el antiguo sistema de capitalización individual y actualmente reciben pagos administrados por compañías de seguros de retiro.

La discusión se centra en si esos beneficiarios deben quedar excluidos de los mecanismos de actualización que rigen para el resto de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o si, por el contrario, corresponde que el Estado garantice una recomposición equivalente, para evitar una pérdida frente a la evolución de los haberes jubilatorios.

El reclamo apunta especialmente a quienes perciben una renta vitalicia, que quedó desactualizada frente a los cambios económicos registrados durante los últimos años y buscan que se reconozca la diferencia entre el monto recibido y la actualización que hubiera correspondido aplicar.

La controversia judicial surge a partir de beneficiarios que pertenecían al régimen de capitalización individual, vigente hasta la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino en 2008, cuando las administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) fueron eliminadas y los recursos pasaron al Estado.

Sin embargo, algunos trabajadores ya habían adquirido una renta vitalicia previsional a través de aseguradoras antes de ese cambio. En esos casos, la prestación continuó siendo abonada por una aseguradora de retiro, lo que generó diferencias respecto de la evolución de las jubilaciones administradas directamente por ANSES.

La Cámara Federal de la Seguridad Social sostuvo que el análisis de las rentas vitalicias no puede limitarse a comparar el valor original del beneficio con el haber actual. Según la resolución, es necesario realizar un seguimiento histórico de los montos percibidos y contrastarlos con los incrementos que hubiera recibido una prestación equivalente dentro del sistema público.

El fallo no implica un aumento automático para todos los beneficiarios de rentas vitalicias, sino que establece un criterio para analizar cada situación individual y determinar si corresponde una recomposición.

Por qué ANSES debe pagar la diferencia si cobrás por una aseguradora de retiro

La Cámara Federal ordenó que el análisis contemple la comparación entre la renta efectivamente cobrada y la prestación que hubiera resultado de aplicar los mecanismos de actualización previsional correspondientes. De esta forma, el eventual reajuste no surge de una suma fija, sino de una diferencia calculada período por período.

La situación alcanza principalmente a quienes contrataron una renta vitalicia previsional durante la vigencia del régimen de capitalización. Tras la eliminación de las AFJP, esos beneficiarios quedaron en una situación distinta a quienes pasaron al sistema público, ya que sus pagos continuaron vinculados a contratos con aseguradoras.

El reclamo puede requerir documentación como la resolución jubilatoria, la póliza de renta vitalicia, comprobantes de los pagos recibidos y toda información que permita reconstruir la evolución del beneficio desde su inicio.

ANSES

El cálculo mes a mes: ¿Cómo se garantizará la movilidad de tu renta vitalicia?

Uno de los puntos más importantes del fallo es la forma en la que debe realizarse la liquidación. La Justicia estableció que no corresponde tomar únicamente el haber actual y aplicar una diferencia general, sino reconstruir la trayectoria del beneficio mes a mes.

El cálculo debe comparar cuánto cobró efectivamente la persona durante cada período con cuánto habría percibido si su prestación hubiera tenido una actualización equivalente a la movilidad previsional.

Actualmente, ANSES actualiza las jubilaciones mediante la fórmula vinculada al IPC, según lo establecido por el Decreto 274/2024. La normativa fija que los haberes previsionales se ajustan mensualmente tomando como referencia la inflación registrada por el INDEC.

En el caso de las rentas vitalicias, la Justicia busca determinar si esa misma lógica debe utilizarse como referencia para calcular una eventual compensación. El resultado depende de cada expediente, ya que no todas las prestaciones tienen las mismas condiciones.

Los beneficiarios que consideren que su renta quedó desactualizada pueden iniciar un análisis previsional para evaluar si están alcanzados por este criterio judicial. La presentación debe contemplar la historia completa del beneficio y no solamente el monto que reciben actualmente.