El importante trámite que cambia para los jubilados de Santa Fe: todo lo que tenés que saber

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe continúa implementando modificaciones en sus sistemas de gestión con el objetivo de modernizar los trámites y facilitar el acceso a los beneficios para los jubilados y pensionados provinciales.

En ese marco, los cambios apuntan a agilizar procesos que históricamente requerían presencialidad, reduciendo tiempos de espera y simplificando la presentación de documentación, algo clave para miles de familias que dependen de estos ingresos.

Uno de los trámites alcanzados por esta actualización es la pensión por fallecimiento, un beneficio fundamental que permite a los familiares de jubilados o pensionados acceder a un ingreso mensual tras la muerte del titular.

La pensión por fallecimiento es una prestación económica mensual destinada a los familiares derechohabientes de un beneficiario fallecido, con el objetivo de garantizar su sustento. Pueden acceder a este beneficio el cónyuge o conviviente (acreditando el vínculo), así como los hijos menores de 18 años. En el caso de hijos mayores con discapacidad, la prestación tiene carácter vitalicio.

La Caja de Jubilaciones de Santa Fe realizó cambios en la modalidad de algunos trámites importantes.

Formulario de Derivación por Fallecimiento.

Acta de Defunción.

Acta de Matrimonio del/la cónyuge supérstite.

Acreditar convivencia de 5 años o en caso de tener hijos en común de 2 años inmediatamente anteriores al fallecimiento, adjuntando material probatorio.

Partida de nacimiento de el/la/los hijo/a/s hasta los 18 años y/o hijos incapacitados para trabajar, sin límite de edad.

Únicamente de forma virtual: los cambios para realizar este trámite

A partir de marzo de 2026, la solicitud de la pensión por fallecimiento pasó a realizarse exclusivamente de manera virtual, eliminando la posibilidad de gestionar el trámite de forma presencial. Este cambio busca simplificar el acceso y permitir que los solicitantes puedan iniciar el proceso desde cualquier lugar, sin necesidad de trasladarse a una oficina, lo que representa un avance en la digitalización del sistema previsional.

De esta manera, la Caja de Jubilaciones refuerza su estrategia de modernización, aunque también implica que los usuarios deberán contar con acceso a internet y la documentación digitalizada para completar correctamente la gestión.