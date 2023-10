Atención: últimos días para anotarse en el nuevo IFE de ANSES

El beneficio del Refuerzo del IFE consiste en un pago de $94.000 para apoyar a aquellas personas que no forman parte del mercado laboral formal y no reciben ninguna asistencia del Estado. No podrán cobrarlo quienes reciban una Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Potenciar Trabajo, Becas Progresar.