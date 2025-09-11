AUH de ANSES: con aumento y pagos extras, ¿cuál es el monto final de septiembre 2025?







Ya están confirmadas las nuevas cifras y fechas en las que las familias recibirán su asignación y se saben cuáles son los refuerzos vigentes.

Algunos beneficiarios pueden llegar a cobrar $108.062 extra.

La Asignación Universal por Hijo tuvo una actualización para septiembre 2025 que modifica lo que cobran las familias. El incremento del monto también llega a quienes perciben la AUH por discapacidad, mientras que se mantienen vigentes otros apoyos complementarios.

Además de la prestación básica que se cobra mes a mes, las personas inscriptas pueden acceder de manera complementaria a otros refuerzos como la Tarjeta Alimentar y beneficios adicionales, lo que va a incrementar la suma total disponible para cada hogar.

auh anses.webp

Monto de la AUH de ANSES en septiembre 2025 Con la suba del 1,9% prevista por la ley de movilidad, la AUH pasó de $112.942 a $115.087 por hijo. Pero, es importante que recuerdes que la ANSES retiene el 20% hasta que se presente la Libreta, así que en realidad el pago neto queda en $92.070 por hijo.

Por el otro lado, en el caso de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, la prestación pasó de $367.757 a $374.744, así que quienes pertenecen a este grupo van a cobrar un poco mejor.

Extras que pueden cobrar La AUH es compatible con la Tarjeta Alimentar, un refuerzo mensual cuyo precio se mantiene congelado desde mayo de 2024. Está disponible para: Titulares de AUH con hijas e hijos de hasta 17 años.

Beneficiarios de AUH por discapacidad sin límite de edad.

Madres de siete hijos o más con Pensiones No Contributivas.

Personas que cobran Asignación por Embarazo desde los tres meses de gestación. Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar: Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Cuándo cobro la AUH de ANSES en septiembre 2025 Los pagos se acreditan según la terminación del DNI: DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

