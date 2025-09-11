Wall Street renueva su máximo histórico y los futuros suben a la espera del dato de inflación minorista de EEUU







Además del dato en Estados Unidos, los inversores esperan el veredicto de política monetaria del Banco Central Europeo. En Asia, las bolsas operan mixtas.

Crece la expectativa de un recorte de tasas de 50 puntos por parte de la Fed. Depositphotos

Wall Street adelanta otra jornada al alza en la preapertura, en un momento en que los principales indicadores de la bolsa norteamericana están en niveles récord. A nivel empresarial, el rally alcista de Oracle motoriza el optimismo. A nivel macroeconómico, el buen dato de inflación mayorista de este miércoles despierta la expectativa de un fuerte recorte de tasas, al que se le sumará el dato de inflación minorista que se conocerá este jueves.

Mientras tanto, las principales plazas del mundo operan en su mayoría al alza. En el caso de Europa, el Euro Stoxx 50 sube 0,38%, mientras que el DAX alemán acompaña con un +0,18% y el CAC francés aumenta 0,85%. El principal acontecimiento del día para los inversores del viejo continente será la decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés.

Por su parte, en China, la bolsa de Shanghái subió 1,65%, mientras que el Nikkei 225 japonés saltó 1,33%. La diferencia la marcó el Hang Seng de Hong Kong, que cayó 0,43%. "El optimismo en los mercados asiáticos se ha visto reforzado por las expectativas sobre la política expansiva de la Reserva Federal", explicaron desde Hang Seng Bank en su informe diario.

dolar pesos inflacion El IPC será el último dato de peso que tendrá la Fed antes de decidir que hará con la tasa.

El rally alcista de Wall Street En la preapertura de este jueves, el índice Dow Jones de Industriales sube un 0,20%, igual que el S&P 500, mientras que el Nasdaq Composite se aprecia un 0,28%. En la rueda anterior, el S&P500 ganó un 0,3% y cerró a 6.533,06 puntos, su nuevo techo histórico. De esta manera, el índice lider de Wall Street sube 17,61% en lo que va de 2025.

En el sector corporativo, el optimismo se explicó por las acciones de Oracle, que subieron con fuerza un 36,1%, gracias al entusiasmo de los inversores por una perspectiva alcista basada en inteligencia artificial. En el 'premarket', sus papeles suben 2,03%. Esa situación impulsó la compra de acciones de hardware relacionadas con IA. Actualmente, algunas de las principales empresas vinculadas al sector en la preapertura operan mixtas: NVIDIA Corporation (+0,59%), Broadcom Inc (-0,41%), AMD (-1,17%), CoreWeave Inc (+2,35%) y Dell Technologies Inc (+0,18%). La inflación minorista de EEUU El evento clave de esta rueda será la publicación del IPC de EEUU, ya que probablemente determinará el recorte de tipos de interés de la Reserva Federal. El mercado ya da por descontado que la Fed recortará los tipos el próximo 17 de septiembre, pero su magnitud es objeto de debate. Si el IPC sorprende a la baja, como ocurrió con la inflación mayorista, la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos aumentará significativamente. Si bien el enfriamiento del mercado laboral prácticamente garantiza un recorte, la preocupación por una inflación por encima de la meta del 2% anual modera las expectativas.