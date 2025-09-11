Multas de tránsito: estos son los nuevos valores en CABA y GBA







En ambos casos, los montos se calculan en relación al valor de la UF, que se determina a partir del precio de medio litro de nafta Premium en estaciones del Automóvil Club Argentino (ACA).

Se actualizaron los valores de las multas de tránsito en la Ciudad

Las sanciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires experimentaron un aumento del 9% desde este lunes, con multas que parten de $39.925 por no portar la licencia y pueden superar los $3.000.000 en infracciones graves por exceso de velocidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La provincia de Buenos Aires también actualizó recientemente los valores de sus multas, siguiendo la metodología de la Unidad Fija (UF).

En ambos casos, los montos se calculan en relación al valor de la UF, que se determina a partir del precio de medio litro de nafta Premium en estaciones del Automóvil Club Argentino (ACA).

MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES La provincia de Buenos Aires también actualizó recientemente los valores de sus multas, siguiendo la metodología de la Unidad Fija (UF).

Esta actualización busca mantener actualizados los importes de las infracciones ante la inflación y los cambios de precios en combustibles.

Los montos por infracciones en CABA Los valores actualizados por las infracciones en la Ciudad son los siguientes Superar la máxima en hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70

Exceso grave (más de 140 km/h): $3.194.040

Mal estacionamiento: $79.851

No tener la VTV al día: $79.851

Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50

Obstruir rampa para discapacitados: $239.553

Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430

Tapar la patente: $798.510

Pasar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020

Conducir usando el celular: $159.702

No cumplir con grabado de autopartes: $119.776,50

Intentar colarse en peajes de AUSA: $119.776,50

No usar cinturón de seguridad: $79.851

Conducir con auriculares: $79.851

No portar licencia: $39.925,50

Vidrios polarizados: $39.925,50 Los valores actualizados por infracciones en Buenos Aires En el caso de la provincia de Buenos Aires, los nuevos montos de las multas e infracciones actualizados, según la Unidad Fija (UF) son los siguientes: Exceso de velocidad: entre $240.900 y $1.606.000 (entre 150 y 1.000 UF)

No utilizar cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

Pasar un semáforo en rojo: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Circular a contramano: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Mal estacionamiento: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

Conducir alcoholizado: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $803.000 y $1.927.200 (entre 500 y 1.200 UF)

Circular con la VTV vencida: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Manejar sin habilitación: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Circular sin la documentación: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

Circular sin cobertura de seguro: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Circular sin el comprobante del seguro: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

Circular con exceso de ocupantes: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

Temas Tránsito

Autos