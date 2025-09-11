Las sanciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires experimentaron un aumento del 9% desde este lunes, con multas que parten de $39.925 por no portar la licencia y pueden superar los $3.000.000 en infracciones graves por exceso de velocidad.
Multas de tránsito: estos son los nuevos valores en CABA y GBA
En ambos casos, los montos se calculan en relación al valor de la UF, que se determina a partir del precio de medio litro de nafta Premium en estaciones del Automóvil Club Argentino (ACA).
La provincia de Buenos Aires también actualizó recientemente los valores de sus multas, siguiendo la metodología de la Unidad Fija (UF).
Esta actualización busca mantener actualizados los importes de las infracciones ante la inflación y los cambios de precios en combustibles.
Los montos por infracciones en CABA
Los valores actualizados por las infracciones en la Ciudad son los siguientes
- Superar la máxima en hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70
- Exceso grave (más de 140 km/h): $3.194.040
- Mal estacionamiento: $79.851
- No tener la VTV al día: $79.851
- Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50
- Obstruir rampa para discapacitados: $239.553
- Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430
- Tapar la patente: $798.510
- Pasar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020
- Conducir usando el celular: $159.702
- No cumplir con grabado de autopartes: $119.776,50
- Intentar colarse en peajes de AUSA: $119.776,50
- No usar cinturón de seguridad: $79.851
- Conducir con auriculares: $79.851
- No portar licencia: $39.925,50
- Vidrios polarizados: $39.925,50
Los valores actualizados por infracciones en Buenos Aires
En el caso de la provincia de Buenos Aires, los nuevos montos de las multas e infracciones actualizados, según la Unidad Fija (UF) son los siguientes:
- Exceso de velocidad: entre $240.900 y $1.606.000 (entre 150 y 1.000 UF)
- No utilizar cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)
- Pasar un semáforo en rojo: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
- Circular a contramano: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
- Girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
- Mal estacionamiento: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)
- Conducir alcoholizado: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
- Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $803.000 y $1.927.200 (entre 500 y 1.200 UF)
- Circular con la VTV vencida: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
- Manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
- Manejar sin habilitación: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
- Circular sin la documentación: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)
- Circular sin cobertura de seguro: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
- Circular sin el comprobante del seguro: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)
- Circular con exceso de ocupantes: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)
