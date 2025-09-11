SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
11 de septiembre 2025 - 11:00

Multas de tránsito: estos son los nuevos valores en CABA y GBA

En ambos casos, los montos se calculan en relación al valor de la UF, que se determina a partir del precio de medio litro de nafta Premium en estaciones del Automóvil Club Argentino (ACA).

Se actualizaron los valores de las multas de tránsito en la Ciudad

Se actualizaron los valores de las multas de tránsito en la Ciudad

La provincia de Buenos Aires también actualizó recientemente los valores de sus multas, siguiendo la metodología de la Unidad Fija (UF).

Informate más

En ambos casos, los montos se calculan en relación al valor de la UF, que se determina a partir del precio de medio litro de nafta Premium en estaciones del Automóvil Club Argentino (ACA).

MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES
La provincia de Buenos Aires tambi&eacute;n actualiz&oacute; recientemente los valores de sus multas, siguiendo la metodolog&iacute;a de la Unidad Fija (UF).

La provincia de Buenos Aires también actualizó recientemente los valores de sus multas, siguiendo la metodología de la Unidad Fija (UF).

Esta actualización busca mantener actualizados los importes de las infracciones ante la inflación y los cambios de precios en combustibles.

Los montos por infracciones en CABA

Los valores actualizados por las infracciones en la Ciudad son los siguientes

  • Superar la máxima en hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70
  • Exceso grave (más de 140 km/h): $3.194.040
  • Mal estacionamiento: $79.851
  • No tener la VTV al día: $79.851
  • Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50
  • Obstruir rampa para discapacitados: $239.553
  • Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430
  • Tapar la patente: $798.510
  • Pasar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020
  • Conducir usando el celular: $159.702
  • No cumplir con grabado de autopartes: $119.776,50
  • Intentar colarse en peajes de AUSA: $119.776,50
  • No usar cinturón de seguridad: $79.851
  • Conducir con auriculares: $79.851
  • No portar licencia: $39.925,50
  • Vidrios polarizados: $39.925,50

Los valores actualizados por infracciones en Buenos Aires

En el caso de la provincia de Buenos Aires, los nuevos montos de las multas e infracciones actualizados, según la Unidad Fija (UF) son los siguientes:

  • Exceso de velocidad: entre $240.900 y $1.606.000 (entre 150 y 1.000 UF)
  • No utilizar cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)
  • Pasar un semáforo en rojo: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
  • Circular a contramano: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
  • Girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
  • Mal estacionamiento: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)
  • Conducir alcoholizado: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
  • Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $803.000 y $1.927.200 (entre 500 y 1.200 UF)
  • Circular con la VTV vencida: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
  • Manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
  • Manejar sin habilitación: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
  • Circular sin la documentación: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)
  • Circular sin cobertura de seguro: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)
  • Circular sin el comprobante del seguro: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)
  • Circular con exceso de ocupantes: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias