SUAF de ANSES: cuál será el monto de octubre 2025 con el nuevo aumento







Conocé cuales serán los nuevos valores de las prestaciones en decimo mes del año y cómo queda el calendario de pagos de septiembre para jubilados y familias.

Fijate en cuanto queda tu prestación de ANSES para octubre 2025 con el aumento.

Como ya se conoció el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que marcó un 1,9% en agosto, podemos ir calculando como va a impactar el nuevo incremento para las prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en octubre. Este número va a impactar directamente en el SUAF, en la Asignación Universal y en las jubilaciones.

El INDEC también informó que la inflación acumulada en lo que va del año es del 19,5%, con una canasta básica para una familia tipo de cuatro integrantes en $520.529 y una canasta básica total en $1.160.780. Básicamente esto confirma la importancia de los incrementos para quienes dependen de estos ingresos.

Monto SUAF en octubre 2025 Con el aumento para octubre 2025, las asignaciones familiares por hijo (SUAF) quedan así:

SUAF primer escalón de ingresos: Pasa de $57.549 a $58.642 , con un incremento de $1.093.

Pasa de $57.549 a , con un incremento de $1.093. SUAF por hijo con discapacidad: Sube de $187.195 a $190.751 , el aumento es de $3.556.

Sube de $187.195 a , el aumento es de $3.556. Asignación Universal por Hijo: Se actualiza de $115.077 a $117.263 , pero con una retención del 20%.

Se actualiza de $115.077 a , pero con una retención del 20%. Asignación por Embarazo: Pasa de $115.077 a $117.263 .

Pasa de $115.077 a . Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: Sube de $374.745 a $381.865 .

Sube de $374.745 a . Jubilaciones mínimas: Aumentan de $320.277 a $326.362, con un incremento de $6.085.

Calendario ANSES septiembre 2025: así continúan los pagos El calendario de septiembre se mantiene en marcha según el tipo de prestación y la terminación de DNI. Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: DNI 4: viernes 12 de septiembre

DNI 5: lunes 15 de septiembre

DNI 6: martes 16 de septiembre

DNI 7: miércoles 17 de septiembre

DNI 8: jueves 18 de septiembre

DNI 9: viernes 19 de septiembre Pensiones no contributivas: DNI 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI 8 y 9: viernes 12 de septiembre Asignación Universal por Hijo y SUAF: DNI 3: jueves 11 de septiembre

DNI 4: viernes 12 de septiembre

DNI 5: lunes 15 de septiembre

DNI 6: martes 16 de septiembre

DNI 7: miércoles 17 de septiembre

DNI 8: jueves 18 de septiembre

DNI 9: viernes 19 de septiembre Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: DNI 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI 8 y 9: viernes 26 de septiembre

