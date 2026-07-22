Calendario ANSES: ¿quiénes cobran este miércoles 22 de julio?

Las acreditaciones de los haberes se realizan de acuerdo con el cronograma oficial publicado por el organismo previsional.

ANSES avanza con el calendario de julio y este miércoles continúa con los depósitos para jubilados, asignaciones familiares y AUH según el DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa este miércoles 22 de julio , con el cronograma de pagos correspondiente al séptimo mes del año. Durante la jornada se acreditan jubilaciones, pensiones y asignaciones para distintos grupos de beneficiarios, de acuerdo con la terminación del DNI.

Como todos los meses, el organismo organiza los depósitos de forma escalonada para evitar la concentración de pagos en una misma fecha. El calendario alcanza a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), Asignación por Embarazo y otras prestaciones administradas por ANSES.

Quienes tengan dudas sobre su fecha de cobro pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o consultar el calendario oficial publicado por el organismo. Ahí también es posible verificar el lugar de pago y el estado de cada prestación.

Este miércoles 22 de julio finaliza el cronograma correspondiente a los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos . Durante la jornada cobran quienes tienen DNI terminados en 9 , según el calendario oficial de ANSES.

Los beneficiarios reciben el haber mensual actualizado junto con el bono extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional para quienes cobran los ingresos previsionales más bajos, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para acceder a ese complemento.

Con el pago de este miércoles concluye la etapa destinada a jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. En los próximos días continuará el cronograma para quienes perciben ingresos superiores al mínimo, con fechas que también se distribuyen según la terminación del DNI.

Los haberes se depositan directamente en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario y permanecen disponibles para su extracción o uso mediante tarjeta de débito, sin necesidad de asistir el mismo día a una sucursal bancaria.

AUH y SUAF: el cronograma de pagos para el martes

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares del sistema SUAF también completan este miércoles su calendario de pagos correspondiente a julio.

Durante la jornada cobran los titulares cuyos DNI terminan en 9, último grupo previsto dentro del cronograma oficial. De esta manera, concluyen las acreditaciones para ambas prestaciones, que empezaron a principios del mes y avanzaron de forma escalonada.

En el caso de la AUH, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta habitual del beneficiario. Como sucede todos los meses, ANSES deposita el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta que acredita controles de salud, vacunación y asistencia escolar cuando corresponde.

Los beneficiarios del SUAF reciben la asignación conforme a los ingresos declarados del grupo familiar y a las escalas vigentes para cada categoría laboral. El depósito también se realiza de manera automática en la cuenta informada ante ANSES.

Asignación por Embarazo: ¿a qué terminación de documento le toca cobrar?

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) siguen cobrando durante la segunda quincena de julio.

Este miércoles 22 de julio reciben el beneficio quienes tienen DNI finalizado en 7. El cronograma sigue el jueves 23 con documentos terminados en 8 y finaliza el viernes 24 con la terminación 9.

La Asignación por Embarazo está destinada a mujeres embarazadas que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES y se paga desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento o la interrupción del embarazo, siempre que se mantengan las condiciones previstas por la normativa vigente.

Al igual que ocurre con la AUH, el organismo liquida mensualmente el 80% del beneficio y retiene el porcentaje restante hasta que se acrediten los controles de salud correspondientes. Esa documentación permite acceder posteriormente al monto retenido.