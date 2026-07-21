Calendario ANSES: ¿quiénes cobran este martes 21 de julio? + Agregar ámbito en









De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,15%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

ANSES activó su calendario de pagos el miércoles 8 de julio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento del 2,15% en sus prestaciones de julio 2026. El incremento correspondiente al dato de la inflación de mayo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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Además, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a los jubilados y pensionados que cobren los haberes mínimos.

El organismo confirmó su calendario de pagos del mes. Este fue interrumpido por los feriados del jueves 9 y viernes 10, aunque retomó con normalidad a partir del lunes 13. Este martes 21 de julio les toca a los beneficiarios con DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 dentro de algunas asignaciones.

ANSES Jubilados y pensionados: qué DNI cobran la mínima este 21 de julio Junto con el aumento del 2,15% y el extra correspondiente a julio 2026, la jubilación mínima alcanzó los $481.989,33 ($411.989,33 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).

Así continua el calendario de pagos de este mes:

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio Magnific AUH y SUAF: el cronograma de pagos para el martes El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $148.049 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($118.439,2), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $482.062, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $74.033 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $241.041. El calendario de pagos de julio 2026 sigue de la siguiente manera: DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio Asignación por Embarazo: ¿a qué terminación de documento le toca cobrar? Con el incremento del 2,15%, la Asignación por Embarazo alcanzó los $148.049. Al igual que los beneficiarios de la AUH, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($118.439,2), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota. El cronograma de pagos sigue: DNI terminados en 6: 21 de julio

DNI terminados en 7: 22 de julio

DNI terminados en 8: 23 de julio

DNI terminados en 9: 24 de julio