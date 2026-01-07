AUH Hijo con Discapacidad de ANSES: monto de enero 2026 + Seguir en









El organismo confirmó los montos totales y el calendario para los primeros cobros de esta asignación.

El incremento de enero 2026 será del 2,5% en todas las prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las primeras fechas de cobro de 2026 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH).

En este primer mes del año, la asignación contará con un incremento del 2,5%, según el mecanismo de movilidad, que rige a partir del Decreto 274/2024. El mismo se basa en los índices inflacionarios para mantener los montos actualizados, e impactará desde el primer mes del año en los haberes percibidos por millones de familias.

A la vez, las familias que cobren la AUH por Discapacidad sostienen el acceso a la Prestación Alimentar, un programa que, si bien no se actualiza según la fórmula de movilidad, garantiza el acceso a los alimentos esenciales.

auh anses.webp Quiénes acceden a la AUH Hijo con Discapacidad de ANSES Los siguientes grupos de personas pueden solicitar la asistencia de la AUH por Discapacidad:

trabajadoras en relación de dependencia

que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

trabajadoras monotributistas

trabajadoras de temporada

trabajadoras rurales

que cobren la Prestación por Desempleo

que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante

titulares de jubilaciones y pensiones Además, hay una serie de requisitos a tener en cuenta:

sin límite de edad

ser soltero, viudo, divorciado, separado legalmente y residir en el país

tener la autorización para el cobro vigente emitida por ANSES Monto de la AUH Hijo con Discapacidad El incremento de enero 2026 será del 2,5% en todas las prestaciones, según lo informado por ANSES. Este aumento rige desde el índice de inflación registrado en noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y forma parte de una fórmula de ajustes mensuales que busca preservar el poder de compra de los beneficiarios frente a la suba de precios. Es crucial tener en cuenta que ANSES retiene el 20% de esta asignación en un carácter mensual, ya que se acumula y se paga una vez presentada la Libreta AUH. Este trámite certifica la asistencia escolar del menor, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación. Los montos de la AUH vigentes para enero 2026 son: Asignación Universal por Hijo: $125.518

AUH por Discapacidad: $408.705

Asignación Familiar por Hijo: $ 62.765

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026 Cuándo cobro la AUH en enero ANSES publicó el cronograma oficial de pagos correspondiente a enero de 2026 y ya están definidas las fechas en las que se acreditará la Asignación Universal por Hijo (AUH) para cada beneficiario: DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 10 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 17 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

