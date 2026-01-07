SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de enero 2026 - 21:00

AUH Hijo con Discapacidad de ANSES: monto de enero 2026

El organismo confirmó los montos totales y el calendario para los primeros cobros de esta asignación.

El incremento de enero 2026 será del 2,5% en todas las prestaciones.

En este primer mes del año, la asignación contará con un incremento del 2,5%, según el mecanismo de movilidad, que rige a partir del Decreto 274/2024. El mismo se basa en los índices inflacionarios para mantener los montos actualizados, e impactará desde el primer mes del año en los haberes percibidos por millones de familias.

A la vez, las familias que cobren la AUH por Discapacidad sostienen el acceso a la Prestación Alimentar, un programa que, si bien no se actualiza según la fórmula de movilidad, garantiza el acceso a los alimentos esenciales.

Quiénes acceden a la AUH Hijo con Discapacidad de ANSES

Los siguientes grupos de personas pueden solicitar la asistencia de la AUH por Discapacidad:

  • trabajadoras en relación de dependencia

  • que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

  • trabajadoras monotributistas

  • trabajadoras de temporada

  • trabajadoras rurales

  • que cobren la Prestación por Desempleo

  • que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

  • que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante

  • titulares de jubilaciones y pensiones

Además, hay una serie de requisitos a tener en cuenta:

  • sin límite de edad

  • ser soltero, viudo, divorciado, separado legalmente y residir en el país

  • tener la autorización para el cobro vigente emitida por ANSES

Monto de la AUH Hijo con Discapacidad

El incremento de enero 2026 será del 2,5% en todas las prestaciones, según lo informado por ANSES. Este aumento rige desde el índice de inflación registrado en noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y forma parte de una fórmula de ajustes mensuales que busca preservar el poder de compra de los beneficiarios frente a la suba de precios.

Es crucial tener en cuenta que ANSES retiene el 20% de esta asignación en un carácter mensual, ya que se acumula y se paga una vez presentada la Libreta AUH. Este trámite certifica la asistencia escolar del menor, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación.

Los montos de la AUH vigentes para enero 2026 son:

  • Asignación Universal por Hijo: $125.518

  • AUH por Discapacidad: $408.705

  • Asignación Familiar por Hijo: $62.765

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026

Cuándo cobro la AUH en enero

ANSES publicó el cronograma oficial de pagos correspondiente a enero de 2026 y ya están definidas las fechas en las que se acreditará la Asignación Universal por Hijo (AUH) para cada beneficiario:

  • DNI 0: 9 de enero

  • DNI 1: 10 de enero

  • DNI 2: 13 de enero

  • DNI 3: 14 de enero

  • DNI 4: 15 de enero

  • DNI 5: 16 de enero

  • DNI 6: 17 de enero

  • DNI 7: 20 de enero

  • DNI 8: 21 de enero

  • DNI 9: 22 de enero

