AUH y SUAF: cuáles son los montos a partir de febrero

El organismo previsional definió los nuevos montos y límites para la ayuda estatal, que están pensados para sostener la economía familiar.

ANSES actualizó sus beneficios familiares para el mes de febrero 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una actualización en varias prestaciones que reciben millones de familias en todo el país. La medida entra en vigencia en el segundo mes del año y se basa en el índice de inflación informado por el INDEC.

El ajuste alcanza tanto a trabajadores registrados como a sectores que cobran asignaciones sociales. Además de modificar los importes a percibir, este nuevo ajuste también redefine los ingresos máximos que habilitan el acceso a cada beneficio.

auh anses.webp Los nuevos montos de AUH y SUAF para febrero 2026 Con el aumento del 2,84%, las asignaciones familiares presentan valores distintos según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la región donde se encuentra el beneficiario. Este indicador contempla el monto mensual de los ingresos de ambos progenitores:

Grupos familiares con ingresos de hasta $999.482 cobran $64.554 . En áreas con problemas geográficos, como la Zona 2 y la Zona 4, el monto se va a $139.196 , mientras que en la Zona 3 alcanza $128.924 .

Grupos familiares con ingresos entre $999.482,01 y $1.465.838, cobran $43.544 . Acá, la Zona 1 recibe $57.510 , la Zona 2 $86.140 y las Zonas 3 y 4 $114.551 .

Grupos familiares con ingresos entre $1.465.838,01 y $1.692.360, cobran $26.338 . El valor llega a $51.836 en la Zona 1, $77.784 en la Zona 2 y $103.515 en las Zonas 3 y 4.

Grupos familiares con ingresos de hasta $5.292.758, cobran $13.588. En las zonas con problemas, los montos van hasta $52.612. SUAF ANSES, monotributistas y pagos únicos: cómo quedan los montos en febrero Quienes están inscriptos en el Régimen Simplificado también acceden a estas asignaciones. A partir de la actualización:

La categoría A percibe $64.554, tanto por hijo como por prenatal.

La categoría B percibe $43.544, tanto por hijo como por prenatal.

La categoría C percibe $26.338, tanto por hijo como por prenatal.

Desde la categoría D hasta la H se percibe $13.588 .

Las categorías I, J y K no cobran este beneficio. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad:

La categoría A percibe $210.186 por hijo.

La categoría B percibe $148.692 por hijo.

La categoría C percibe $93.844 por hijo. La ayuda escolar anual tiene un valor de $42.039 y alcanza a todas las categorías, incluso a quienes no cobran la asignación mensual. Para las asignaciones de pago único, la correspondiente a nacimiento y adopción se fija en $449.888, siempre que el IGF no supere el tope. Ya el pago por matrimonio pasa a $112.668.

