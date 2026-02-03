Cuánto salen las hamacas paraguayas para el verano 2026: alternativas, precios y características

Las hamacas paraguayas se consolidaron como uno de los elementos favoritos para disfrutar del aire libre durante el verano. Ideales para jardines, balcones, terrazas o escapadas a la playa y al camping, combinan comodidad, descanso y un toque decorativo que las vuelve protagonistas de los espacios exteriores en los meses de calor.
Para el verano 2026, la oferta en Argentina es amplia y variada, con modelos que se adaptan a distintos usos y presupuestos. Se pueden encontrar desde opciones simples y económicas hasta alternativas premium con soportes incluidos, lo que permite elegir según el espacio disponible, la frecuencia de uso y el nivel de confort buscado.
Qué tenes que saber antes de comprar una hamaca paraguaya
Antes de elegir una hamaca paraguaya, es clave tener en cuenta el lugar donde la vas a usar. No es lo mismo colgarla entre dos árboles en el jardín que usarla en un balcón o llevarla al camping. En ese sentido, es importante verificar las dimensiones totales, la distancia necesaria para colgarla y si incluye sogas o sistemas de fijación.
Otro punto fundamental es el material y la capacidad de carga. Las de algodón suelen ser más cómodas y frescas, mientras que las de telas sintéticas o tipo paracaídas resisten mejor la humedad y el uso intensivo. También conviene revisar el peso máximo soportado y si trae accesorios como bolso de transporte, ideal para quienes buscan portabilidad.
Precios y modelos de las hamacas paraguayas en 2026
En enero de 2026, los precios de las hamacas paraguayas en Argentina arrancan en torno a los $16.000 y pueden superar los $120.000, según materiales, tamaño y accesorios. En el segmento más económico predominan los modelos de una plaza, de aproximadamente 2 metros de largo por 0,90 metros de ancho, fabricados en algodón o poliéster. Estas opciones soportan entre 120 kg y 160 kg y cuestan entre $16.000 y $24.000, siendo ideales para uso recreativo ocasional.
Un escalón más arriba aparecen las hamacas reforzadas de dos plazas, pensadas para mayor comodidad o para dos personas. Suelen medir alrededor de 2,25 metros por 1,50 metros, están confeccionadas en algodón premium o telas tipo paracaídas y soportan entre 200 kg y 300 kg. Muchas incluyen costuras triples y bolso de transporte, con precios que van de $27.000 a $45.000.
Para un uso más específico al aire libre, existen modelos técnicos de camping, con telas livianas, secado rápido y hasta mosquitero integrado. Estas versiones, pensadas para trekking o viajes, pesan menos de un kilo y se ubican en un rango de $43.000 a $88.000, según sus prestaciones.
Finalmente, la gama premium incluye hamacas decorativas de gran tamaño o aquellas que vienen con estructura propia de metal o madera, ideales para quienes no tienen puntos de anclaje. También se destacan los diseños bohemios con borlas y terminaciones artesanales. En este segmento, los precios parten desde los $89.000 y pueden alcanzar o superar los $120.000 en las versiones más completas.
